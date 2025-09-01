Fritz y Djokovic comparten sensaciones antes de su encuentro

Los cuartos de final entre Novak Djokovic y Taylor Fritz, prometen ser toda una exhibición de tenis. Tanto el serbio como el estadounidense, se han consolidado como grandes figuras del circuito, Djokovic como el ganador en cuatro ocasiones del Abierto de Estados Unidos, y Fritz como finalista en la edición pasada.

Ambos son conscientes de que este partido no será para nada sencillo. Djokovic ostenta un marcador con 10-0 en enfrentamientos directos a su rival de cuartos de final, quien fue el subcampeón del Abierto de Estados Unidos de 2024. Fritz, el actual número cuatro del mundo, es el último hombre estadounidense en el cuadro del US Open y avanzó a cuartos con una victoria de 6-4, 6-3, 6-3 ante Thomas Machac sin dar opción a ninguna bola de break.

Tanto Novak como Taylor, han hecho sus respectivas valoraciones a la prensa de cara al encuentro que tendrá lugar mañana. El primero fue Fritz quien habló del balance de la decena de encuentros a favor de Djokovic. "En mi cabeza, no pienso en todas las derrotas que sufrí contra Novak cuando hace cinco años, no estaba ni cerca del nivel de jugador que soy ahora. Lo que recuerdo con frescura es cuando nos enfrentamos en las ATP Finals. Sé que en los últimos partidos que hemos jugado, ha habido ocasiones, simplemente no he podido aprovechar los momentos importantes", comentaba el estadounidense en rueda de prensa.

Fritz es consciente de que el nivel de su rival es altísimo, y Novak es muy intimidante, un tenista con el que medirse en octavos de final es complicado. "Nuestros encuentros han sido a lo largo de muchos años. La primera vez, casi hace siete u ocho años que jugué contra él, probablemente no era lo suficientemente bueno como para tener muchas posibilidades, a menos que tuviera el mejor día de mi vida y él tuviera un mal día. Sólo en las últimas dos veces que hemos jugado he sido mejor jugador, capaz de competir y tener oportunidades", aseguraba el cabeza de serie número 4.

No obstante, Novak también ha analizado el balance positivo de las victorias logradas ante Fritz. "Espero algo diferente, siempre lo espero de los jugadores que nunca lograron vencerme, espero que salgan a la cancha e intenten hacerme sentir incómodo, siendo más agresivos o cualquier otra cosa. No creo que haga ningún cambio importante, obviamente, te adhieres al plan de juego que te ha traído hasta aquí. Sabes cuáles son tus puntos fuertes. Ha mejorado mucho su movilidad con el paso de los años, el revés también es más sólido, muy plano", explicaba el balcánico.

UN PARTIDO ¿NOCTURNO?

Aunque aún no está confirmado el horario del partido, al serbio se le escapó algún que otro detalle cuando explicaba cómo afrontaba este encuentro. "Para ser un tipo grande, se mueve bien, creo que está bastante subestimado. Jugamos aquí hace algunos años y fue duro, pero esta vez será un partido nocturno, condiciones totalmente diferentes… o al menos eso es lo que he oído, tal vez no (risas). A mí me gustaría jugar de noche, sería genial. Vengo jugando de noche ya varias rondas. Sea lo que sea, sé lo que tengo que hacer y cómo ejecutar mi plan de juego, aunque luego te pueden afectar muchas cosas dentro de la pista", apuntaba 'Nole', quien se ha convertido en el hombre más mayor en pisar todos los cuartos de final de los grandes en la misma temporada.

A Taylor no se le pasó por alto opinar sobre la participación del serbio en el circuito a pesar de las nuevas generaciones. "Lo que ha cambiado es que ahora hay algunos jugadores que están evolucionando y que son capaces de vencerlo. Sigo pensando que, cuando llega a los Grand Slams, el nivel sigue siendo el mismo que antes". Para añadir la clave de la victoria: "en esos momentos difíciles necesito jugar más para ganar y no perder", concluía el estadounidense.