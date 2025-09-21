Fritz anula a Alcaraz en 71 minutos en el día más negro del equipo Europa

El estadounidense Taylor Fritz arrolló este sábado 6-3 y 6-2 en apenas 71 minutos al español Carlos Alcaraz, número uno del mundo y reciente campeón del Abierto de Estados Unidos, para dar ventaja 7-3 al equipo del Resto del Mundo contra el de Europa en la Copa Laver de San Francisco (Estados Unidos).

Fritz, número cinco del ranking mundial, nunca había ganado a Alcaraz en los tres precedentes, el último de los cuales en la hierba de Wimbledon este mismo año. El estadounidense, que tiene un balance de 5-2 en sus partidos de Copa Laver, certificó un día triunfal para el equipo del Resto del Mundo este sábado, que ganó los primeros tres partidos de esa segunda jornada.

Anteriormente, el australiano Alex De Miñaur ganó al alemán Alexander Zverev y el argentino Francisco Cerúndolo doblegó al danés Holger Rune. Y eso que el Resto del Mundo llegaba al sábado tras perder tres de los primeros cuatro partidos. Sin embargo, el formato de la Copa Laver prevé que los partidos adquieran cada vez más peso en el desarrollo de la competición.

Los partidos del viernes valían por un punto, los de este sábado entregaban dos, y los de este domingo entregarán tres. El primer equipo en alcanzar los 13 puntos será campeón. Fritz disputó un partido que rozó la perfección frente a Alcaraz. Ganó el 80 % de sus puntos con el primer saque y limitó a diez los golpes ganadores del murciano, quien cometió 19 errores gratuitos.

UN SÁBADO NEGRO PARA EUROPA

El equipo del Resto del Mundo firmó un día perfecto este sábado y remató, con la victoria del australiano Alex De Miñaur y Alex Michelsen en el dobles contra el noruego Casper Ruud y el danés Holger Rune, su cuarto triunfo de cuatro para tomar ventaja 9-3 en la Copa Laver de San Francisco (Estados Unidos).

De Miñaur, que abrió el día con una victoria en el individual contra el alemán Alexander Zverev, cerró la jornada junto a Michelsen con un triunfo por 6-3 y 6-4 ante Rune y Ruud en una hora y 22 minutos.

El Resto del Mundo se llevó ocho puntos este sábado, en el que cada partido entregaba dos puntos al ganador. Europa había arrancado de la mejor manera el viernes, con tres victorias de cuatro, pero en el primer día cada triunfo solo valía un punto.

El tercer día, que comenzará con un dobles, será decisivo para coronar al campeón de la Copa Laver. Cada partido del domingo valdrá tres puntos.

En los demás partidos disputados este sábado, De Miñaur ganó por 6-1 y 6-4 al alemán Alexander Zverev, el argentino Francisco Cerúndolo doblegó 6-3 y 7-6(5) a Rune y Taylor Fritz arrolló 6-2 y 6-3 al español Carlos Alcaraz en apenas 71 minutos.