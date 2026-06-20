Fritz acaba con la racha de Zverev y le deja sin final en Halle

Taylor Fritz continúa demostrando que la hierba es una de sus superficies predilectas. El estadounidense selló este sábado su clasificación para la final del ATP 500 de Halle después de imponerse a Alexander Zverev por 6-7(4), 6-4 y 7-5 en una semifinal marcada por la igualdad y decidida por pequeños detalles.

El duelo enfrentaba al vigente campeón de Roland Garros y primer cabeza de serie del torneo contra uno de los jugadores más peligrosos del circuito sobre césped. Y el encuentro respondió a las expectativas.

El primer golpe lo dio Zverev. El alemán logró romper el servicio de su rival para colocarse con ventaja y parecía encaminado a hacerse con la manga inicial. Sin embargo, Fritz reaccionó rápidamente y recuperó el 'break' para devolver la igualdad al marcador.

A partir de ahí, ambos jugadores ofrecieron un recital al saque. Las oportunidades al resto desaparecieron y el set tuvo que resolverse en un tie-break en el que el alemán estuvo más acertado en los momentos decisivos. Un error de Fritz con 4-4 permitió a Zverev abrir una brecha definitiva antes de cerrar la manga por 7-4 en la muerte súbita.

Lejos de acusar el golpe, el estadounidense mantuvo la calma en el segundo parcial. Con ambos dominando sus turnos de servicio, la diferencia llegó en el noveno juego. Fritz aprovechó la primera de tres oportunidades de rotura para colocarse con 5-4 y, acto seguido, cerró el set con autoridad para llevar el partido al tercero.

La dinámica no cambió en la manga definitiva. Ninguno de los dos concedía opciones al resto y todo apuntaba a un nuevo tie-break. Sin embargo, cuando el marcador reflejaba un ajustado 5-5, apareció el momento clave del partido.

Fritz presionó al servicio de Zverev, se colocó con un contundente 0-40 y terminó convirtiendo su tercera bola de rotura para situarse a un juego de la victoria. Ya con el saque en su poder, el estadounidense no dejó escapar la oportunidad y certificó su pase a la final en su segunda bola de partido.

Con este triunfo, Fritz confirma las buenas sensaciones que ya había mostrado durante la gira de hierba. El estadounidense venía de alcanzar la final del ATP de Stuttgart, donde cayó ante Ben Shelton, y ahora tendrá una nueva oportunidad de levantar un título antes de Wimbledon.

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En la final de Halle, se enfrentará al vencedor del duelo entre Frances Tiafoe y Daniel Altmaier, la gran sorpresa del torneo y número 81 del ranking mundial, que accedió al cuadro principal gracias a una invitación de la organización.