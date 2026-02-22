McEnroe, exnúmero uno del tenis, sobre Alcaraz: "Le daría una palmada en la espalda"

John McEnroe acostumbra a ser una de las voces más escuchadas dentro del circuito ATP. El estadounidense, icono irrepetible dentro y fuera de la pista, no esquiva la pregunta sobre la posibilidad de entrenar algún día al actual número uno, Carlos Alcaraz: "Le daría una palmada en la espalda antes de saltar a la pista", aseguraba en una entrevista concedida a El País durante el pasado Abierto de Australia.

"A este tipo de jugadores tan buenos como él, la mayor parte de las cosas que se les dice ya las saben", añadía el extenista.

Alcaraz decidió cerrar su etapa con Juan Carlos Ferrero, figura clave en su explosión, y apostar por una nueva dinámica junto a Samuel López a partir de esta temporada.

El movimiento ha generado ruido en el circuito, pero McEnroe lo interpreta desde la lógica evolutiva del campeón. "Carlos es un gran jugador y sabe perfectamente a quién necesita tener a su alrededor para sacar el máximo partido a sus cualidades", afirmaba en esa conversación con el citado medio.

Para el estadounidense, "el entrenador que marca diferencias en jugadores llamados a ganar 10, 15 o 20 grandes es aquel que aporta ese matiz imperceptible que inclina la balanza en los días límite". Pero eso no significa acumular nombres rimbombantes en el banquillo.

McEnroe, junto a Alcaraz y Ruud en la ceremonia de entrega de trofeos del US Open de 2022 / EP

McEnroe tampoco compra el temor a que el murciano pierda espectacularidad en su búsqueda de eficiencia. "No, en absoluto", zanjaba. Considera que el español está intentando pulir aspectos de su juego sin traicionar su esencia valiente y creativa.

En paralelo, el estadounidense habla sobre su rivalidad con Jannik Sinner, a quien también elogiaba por su crecimiento técnico y mental. Para él, ambos representan "el tenis actual y van muy rápido".