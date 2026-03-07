La frase de Alcaraz que dispara el 'hype' sobre Jódar: "No respeta a nadie en pista"

Rafa Jódar está dando sus primeros pasos en el circuito ATP, después de decidir abandonar la universidad y optar por dedicarse de lleno al tenis, y se está ganando los elogios de los aficionados y jugadores. Uno de ellos, y quizá el que más ilusión le haga, es el de Carlos Alcaraz, que quiso valorar el gran momento del tenista madrileño y su increíble subida en el ranking.

"Me gusta mucho su forma de jugar. Sin miedo. No respeta a nadie cuando entra a la pista. Fuera de ella es una persona muy agradable. Respeta enormemente a todos los jugadores del circuito. Pero una vez que entra, cree en sí mismo y puede ganar a cualquiera", analizó el número uno del mundo, que ya ha compartido tiempo con Jódar en alguna eliminatoria de Copa Davis.

Rafa Jódar, la gran promesa del tenis español / Dar Yasin

En su primer Grand Slam, Jódar ya fue capaz de alcanzar la segunda ronda, pasando primero por la fase previa, y logró hace dos semanas una victoria de mucho mérito ante Cameron Norrie en Acapulco. "Veremos más de Rafa en un par de años... o eso espero", reconoció el tenista murciano, consciente de que el techo de su compatriota todavía está muy arriba.

A pesar de llevar poco tiempo en el circuito, Jódar ya amenaza con entrar en el top 100, situándose actualmente en la posición 103. En Indian Wells, realizó un partido muy por debajo de su nivel y no pudo llevarse la victoria en su debut, lo que pospone su salto a este prestigioso grupo. Sin embargo, es cuestión de tiempo que el joven español se sitúe entre los mejores del país y del mundo.

Hasta el momento, el partido de más alto nivel que Jódar ha tenido que disputar fue contra el norteamericano Taylor Fritz, contra el que perdió en un duelo competido el pasado mes de febrero (7-6, 6-4). El joven madrileño ha despertado la ilusión entre los aficionados españoles, que sueñan con que el jugador ascienda en el ranking y sea otra pieza interesante en el circuito y para la Davis.

¿Qué opina Jódar sobre Nadal y Alcaraz?

Jódar ya habló en su momento sobre quién era su referente en el mundo del tenis. "Sobre todo Nadal porque yo era más pequeño cuando competía al máximo nivel y era mi ídolo. Alcaraz también pude conocerle año pasado y me pareció superbuena persona, un referente para el tenis español", reconoció el madrileño.

Además, también habló del duopolio entre Sinner y Alcaraz y dejó un titular interesante. "Tienen un pequeño nivel que lo muestran durante los torneos que les permite seguir jugando sin perder tantos partidos como otros, pero al final también pierden algún partido. No son invencibles. Ahora están jugando muy bien y logran muchos títulos", comentó en las Next Gen ATP Finals.