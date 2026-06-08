En Francia reniegan de Zverev pese al título en Roland Garros

Zverev tendrá para siempre en París su ciudad soñada donde consiguió el ansiado primer título de Grand Slam, algo que parece que no es del todo correspondido con la capital frances, o por lo menos, con su diario deportivo más relevante.

El rotativo francés tiene como tradición ilustrar en su portada al campeón masculino cada lunes después del fin del torneo, algo que no sucedió este año con Zverev, que ocupa un lugar muy distinto en la portada.

Las imágenes de las portadas de hoy / Equipe

En su lugar, la portada la protagoniza el Metz francés de balonmano, que este domingo se coronó como campeón de la Champions femenina. Por su parte, Zverev tiene su mención en la parte izquierda de la portada, en un rol muy distinto por ejemplo a la final del pasado año entre Alcaraz y Sinner o las catorce portadas que tuvo Rafa Nadal tras sus triunfos en París.

No es nada nuevo ver como la imagen de Zverev a nivel mediático es cuestionada por sus asuntos extradeportivos, con las denuncias recibidas por malos tratos a sus ex parejas. La primera de ellas no llegó a la Justicia y fue realizada por Olga Sharypova, mientras que la segunda la hizo la madre de su hijo -Brenda Patea-, pero tras un acuerdo extrajudicial tampoco llegó a los tribunales. El alemán le habría pagado 200 mil euros para que no lo denuncie.

CORNET ATACA A ZVEREV

Pero la portada de L'Equipe no es la única muestra del rechazo que genera Zverev en Francia. La ex tenista y ahora colaboradora en France TV arremetió en varias ocasiones contra el alemán durante el torneo. Primero por los comentarios que hizo en la entrevista post partido tras las semifinales y ahora recordando sus cuentas pendientes con la justicia por los hechos mencionados.

Zverev con el título / EFE

La ex tenista francesa, que llegó a ser número 11 del mundo y ganó 6 títulos a nivel WTA, utilizó su cuenta de Instagram para republicar un artículo que se titulaba: “El título de Roland Garros de Zverev: imposible alegrarse por la victoria de un jugador acusado de violencia doméstica”.

No cabe duda que Zverev no es ni por asomo el campeón deseado para el público francés.