La francesa Garcia vence a Juvan y jugará ante Nuria Párrizas

La tenista gala no tuvo piedad de la croata y se deshizo de ella por 6-3 y 6-4 La española viene de eliminar por 7-6 (5), 2-6 y 6-4 a la china Xiyu Wang

La francesa Caroline Garcia, primera cabeza de serie, venció este martes por 6-3 y 6-4 a la croata Kaja Juvan para enfrentarse en la segunda ronda del Abierto de Monterrey a la española Nuria Párrizas. Párrizas, número 78 en el ránking de la WTA, se clasificó a la segunda ronda al antes derrotar por 7-6 (5), 2-6 y 6-4 a la china Xiyu Wang, con lo que se mantiene como la única hispana con vida en Monterrey, torneo WTA 250 que transcurre en una cancha dura en la ciudad del norte de México del mismo nombre.

Los errores no forzados condenaron a Juvan a echar al traste el buen nivel que demostró ante la ganadora de las pasadas Finales, que concretó cuatro aces. La croata luchó ante la favorita, número cinco de la WTA, y salvó su servicio en el cuarto juego y en el octavo, cuando parecía que saldría adelante, pero errores no forzados le dieron la ruptura a Garcia, quien no necesitó más para imponerse 6-3 en el primer parcial. En el segundo, Garcia nunca vio amenazado su servicio y tras romper el saque de su rival en el quinto 'game' y ganar el 94.1% de los puntos con el primer servicio, se encaminó a la siguiente ronda.

La jornada de este martes se inició antes con los triunfos de la belga Elise Mertens, cuarta favorita, por 6-0 y 6-4 sobre la rusa Diana Shnaider, de la italiana Elisabetta Cocciaretto por 7-5 y 6-2 ante la española Mariana Bassols Ribera y la checa Katerina Siniakova por (6) 6-7, 6-2 y 7-6 (5) ante la rusa Kamila Rajímova. Además, la estadounidense Emma Navarro despachó por 6-4 y 6-2 a la francesa Leolia Jeanjean, la rumana Elena-Gabriela por 6-4 y 7-5 a la italiana Camila Giorgi, la alemana Tatjana Maria por 6-1 y 6-0 a la italiana Lucia Bronzetti y la china Xinyu Wang por 6-3 y 6-4 a la estadounidense Sachia Vickery. También la egipcia Mayar Sherif y la croata Donna Vekic, tercera favorita, avanzaron a la siguiente ronda por los retiros de sus rivales, la colombiana Camila Osorio y la ucraniana Lesia Tsurenko, respectivamente.

La segunda ronda se iniciará este miércoles con los duelos Lin Zhu-Rebecca Marino, Rajímova-Ysaline Bonaventure, Navarro-Vekic y Caroline Dolehide-Anna Karolina Schmiedlova.