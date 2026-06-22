Fran Cerúndolo dedica su histórica victoria a su padre: "Hace 30 años que no viajaba en avión"

El reciente campeón del ATP Queen's 2026 ha hecho historia tras convertirse en el segundo tenista argentino que gana más de un título en hierba. Este podría significar el título más importante de su carrera tras vencer a Tommy Paul, en una batalla de dos horas y media con un resultado de 6-7, 6-4 y 6-3.

El argentino, que ahora tiene los ojos puestos en Wimbledon, ha levantado el trofeo de la victoria rodeado de su familia, una escena muy especial e inusual para el tenista. Hasta el día de la final de Queen's, el padre de Fran no había podido salir de Argentina para verle disputar ningún partido.

Una presencia a la que su hijo le dedicó unas bonitas palabras: "Quiero agradecer a mi familia, que acaba de llegar para los dos últimos juegos porque venían desde Argentina. Es la primera vez que mi padre pilla un vuelo y me ve jugar fuera de Argentina, así que le quiero dar las gracias por ello. Hoy es el Día del Padre en Argentina, así que esto es para ti", concluía.

Miedo a volar

El padre de Cerúndolo, Alejandro Toto Cerúndolo, también extenista, sufre desde hace años fobia a volar. Un sentimiento que sin quererlo le obligaba a ausentarse de las giras de su hijo y ser testigo de los triunfos de su hijo en Buenos Aires.

"Hace 30 años que no viajaba en avión. Nos íbamos de vacaciones, siempre en auto, a la costa argentina, a esquiar a San Martín de los Andes y a Uruguay. Cuando empezamos a competir y podía venir algún familiar era mi mamá, mi hermana, mis primos o tíos", confirmando una vez más el gran esfuerzo que ha conseguido hacer su padre.

Defiende a Argentina a capa y espada

De momento, con esta victoria, el argentino suma ya cinco títulos en el circuito ATP. "Papá ya venía diciendo hace un año que estaba tratando de superar sus miedos para poder viajar a algún torneo con nosotros. Pero nosotros le decíamos, hasta que no te subas a un avión no te creemos nada", explicaba el jugador.

Al finalizar el encuentro ha defendido a su país y lo bien que juegan los tenistas argentinos a pesar de no tener las mismas oportunides que otros: "Mi primer ATP 500 y mi segundo título del año. Está siendo un año increíble para mí, para mi hermano y para Argentina, con 1o u 11 tenistas en el top 100. Argentina es un país maravilloso. No tenemos los recursos que tienen otros e igual competimos al máximo nivel. Estoy muy orgulloso de mi país", sentenció Fran.