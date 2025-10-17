Ni la fortuna saudí consigue esconder la realidad del tenis actual

No hubo sorpresas en el Six Kings Slam. En un cuadro de lujo con seis de las grandes figuras del panorama tenístico actual, pagados por los petrodólares saudís, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz volvieron a ser los grandes protagonistas y se verán las caras este sábado en la esperada final del torneo que se celebra en Riyadh.

El murciano accedió directamente a semifinales al ser uno de los dos participantes, junto a Novak Djokovic, con más Grand Slams, y no falló en su duelo contra el estadounidense Taylor Fritz, al que superó por un cómodo 6-4 y 6-2. Sinner, por su parte, tuvo que jugarse la primera ronda, que superó sin problemas a Stefanos Tsitsipas por 6-2 y 6-2. En semifinales apenas necesitó 63 minutos de partido para doblegar a Novak Djokovic y citarse de nuevo con Carlitos en una final.

Una más en este 2025 en el que ambos se han enfrentado en cinco finales. A Riyadh llegaban mermados de fuerzas, Alcaraz, tras unos problemas en el tobillo que le hicieron darse de baja del Masters 1000 de Shanghai; Sinner, tras sufrir en el torneo chino unas inclemencias climatológicas que le obligaron a retirarse en tercera ronda por unos fuertes calambres.

Unos problemas físicos que no impidieron ni a uno ni a otro acudir a su cita con el torneo de exhibición, que va camino de convertirse en parada obligada de la temporada. Tampoco faltaron a su cita con una final que es ya un clásico. De hecho, los dos mismos protagonistas se enfrentaron en la final de la primera edición del Six Kings Slam disputada en 2024. Entonces se impuso Jannik Sinner, convirtiéndose en el primer rey de Riyadh. En 2025, Carlitos tendrá la oportunidad de robarle esa corona.

De cualquier manera, ni el suculento premio de seis millones que se otorgan al campeón han sido suficiente para cambiar esta dinámica que se viene dando en los últimos torneos en los que italiano y español han coincidido. Con los dos en pista, no hay espacio para que otros opten al título.

Cinco precedentes este 2025

En lo que va de 2025, Alcaraz y Sinner se han enfrentando en la pelea por los títulos en cinco ocasiones. La primera fue ya en la temporada de tierra batida, con el Masters 1.000 de Roma como escenario. El de San Candido no pudo erigirse campeón en casa y Carlitos acabó llevándose el título por 7-6, 6-1. Apenas unas semanas después se repitió duelo, esta vez con un Grand Slam como premio, Roland Garros. El resultado fue el mismo y el de El Palmar se llevó el premio tras un épico partido a cinco sets: 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6.

No hubo que esperar demasiado para ver a ambos de nuevo en un final, otra vez en uno de los grandes. Sobre el césped del All England Lawn Club fue el italiano el que cantó victoria, imponiéndose a Carlitos por 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.

En la gira estadounidense, ambos tenistas se saltaron el Masters 1.000 de Toronto por diferentes problemas físicos. La siguiente cita era en Cincinnatti y, de nuevo, los dos alcanzaron la final, aunque los aficionados apenas pudieron disfrutar del duelo. Aquejado de un malestar general, Sinner se vio obligado a abandonar cuando apenas se habían disputado unos pocos juegos del primer set.

El italiano no tardaría en tener la oportunidad de resarcirse, porque ambos volvían a enfrentrase en una final apenas unos pocos días después, con el título del US Open en juego. Alcaraz tampoco hizo concesiones esta vez y acabó sumando otro Grand Slam a su palmarés, imponiéndose por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.

Más allá de el Six Kings Slam, ambos tendrán la oportunidad de reencontrarse algunas ocasiones más antes de que acabe el año. Por delante espera el Masters 1.000 de París, las finales de la Copa Davis y las Nitto ATP Finals en las que, si se mantiene el guion, Alcaraz y Sinner se medirán en busca de un nuevo título.