La fórmula de Samu López para el éxito de Alcaraz sin Ferrero: "No nos va la vida en esto"

Samu López atendió a los medios de comunicación en Australia antes de que su pupilo, Carlos Alcaraz, dispute por primera vez en su carrera las semifinales del Open de Australia. El técnico defendió su posición y dio detalles de cómo intenta motivar y hacer mejorar al número uno del mundo, que mostró una increíble versión en los cuartos de final y sueña con levantar el título.

"No es lo mismo que Zidane entrene al Real Madrid a que lo haga un entrenador de la base. Se valora más a un gran exjugador que a un técnico sin nombre. A mi modo de ver, eso tiene ventajas e inconvenientes. No he vivido lo que es jugar la final de un Grand Slam, pero llevo muchos años trabajando en el circuito, aprendiendo de todo el mundo y esforzándome para ser uno de los mejores", inició Samu, defendiendo su trayectoria.

Samu López, entrenador de Carlos Alcaraz / Edurne Morillo

También reconoció que no fue fácil aceptar ser el entrenador principal de Carlos. "Tuve que reflexionar, está claro. Tengo una mujer y dos hijos y, antes de nada, hablé con ellos para valorar si valía la pena. Ahora tengo que viajar muchas más semanas; ese es el cambio principal. Pero es muy complicado que aparezca una oportunidad así para un entrenador sin renombre. Viajar con Carlos, con lo que es Carlos, con lo que mueve Carlos, es algo que quizá nunca más se me iba a plantear".

Samu desveló el objetivo que tiene para que Alcaraz mejore todavía más. "El cambio es que intento que sea más partícipe. Al tenista, desde pequeño, le crían en la disciplina: le dicen lo que debe hacer y él hace, sin preguntas. Pero llega un momento en el que quiere participar en el aprendizaje, incorporar sus reflexiones. Y Carlos está en esa fase. Ahora el mensaje es bidireccional: él da su opinión, lo hablamos y llegamos a un acuerdo".

Una de las características principales de Samu es su alegría. "Siempre he sido así. Me gusta comunicarme con el jugador con palabras o frases que solo él entiende, porque han surgido de los entrenamientos o de la convivencia. Es mi forma de dar instrucciones, de una manera un poco alegre, quitándoles importancia. Al final, esto es un juego, no nos va la vida en ello. Todos queremos que Carlos gane y Carlos quiere ganar, pero si no lo hace no se va a acabar el mundo".

Alcaraz se enfrenta a Zverev en semifinales del Open de Australia 2026 en la madrugada del jueves 29 al viernes 30 de enero / LAP

En semifinales, el rival de Charly será Alexander Zverev. "Está preparado, sobre todo mentalmente. Está listo para aceptar si las cosas van mal. Tiene que jugar como le gusta jugar. El otro día se puso la camiseta de la selección brasileña de fútbol y es un poco eso: jogo bonito, dar espectáculo. Así es él. Con su tenis, si tiene buena actitud, las cosas le van a salir", comentó sobre el murciano.

Claves para el partido contra Zverev

Además, dio detalles sobre cómo puede ser el partido. "El que pega primero, pega dos veces. Carlos no es un jugador que dependa del saque, tiene muchas más armas, pero para Zverev va a ser importante. Dependerá de su porcentaje de primeros. Luego, el resto marcará quién domina", finalizó. El español jugará de día, aunque no se esperan temperaturas muy altas en Melbourne.

Todo preparado para unas semifinales frenéticas en el cuadro masculino. Los cuatro máximos favoritos se ven las caras en la penúltima ronda del torneo, que nos permitirá ver un Alcaraz-Zverev y un Sinner-Djokovic. La lógica dice que volveremos a ver el duelo de siempre en la final de otro Grand Slam, pero el tenis, como bien todos saben, no entiende de lógicas.