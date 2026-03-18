Fonseca ya reta a Alcaraz en Miami: primer duelo a la vista

Quizás ha tardado más de lo esperado en suceder, pero el Alcaraz-Fonseca está muy cerca de hacerse realidad. El torneo de Miami hará posible este cruce si el brasileño gana su partido de primera ronda ante el húngaro Fabian Marozsan. Si se da esta situación, el murciano y el brasileño se verán las caras de manera oficial por primera vez en sus carreras.

Un duelo que tiene un especial atractivo, ya que Joao Fonseca es el jugador destinado a hacer frente a Alcaraz y Sinner en el circuito. A sus 19 años, el brasileño está situado en la posición número 39 del ranking y también se estrenó contra el italiano la pasada semana. Fue el brasileño el que le puso las cosas más complicadas al de San Cándido en Indian Wells (7-6, 7-6).

"La consistencia y el nivel que están demostrando ambos (Alcaraz y Sinner) es simplemente una locura. No sólo lo digo yo, sino que los jugadores del Top 5 y Top 10 también afirman que están en otro nivel. Estoy trabajando muy duro para lograr lo que ellos están haciendo", expuso Fonseca sobre el dominio de los dos mejores tenistas del planeta. Este viernes puede tener una oportunidad de oro.

Sinner y Fonseca se saludan en Indian Wells / EFE

El debut de Fonseca estaba planificado para este miércoles, pero tras conocerse la gran cantidad de aficionados brasileños que se han desplazado hasta Miami, se decidió pasar el duelo al jueves y jugar en una pista de mayor capacidad. En Brasil, la 'fiebre Fonseca' es real y todavía más tras ver su gran desempeño contra Jannik Sinner en Indian Wells. La confianza en Joao es máxima.

"Creo que mi nivel… puedo jugar contra ellos. Puedo hacer grandes partidos, pero siempre hay pequeños detalles importantes en los que trabajar a diario. Esos pequeños detalles son cruciales, como cuando juega los puntos clave, cómo los maneja. Así que, por supuesto, se trata de mucha experiencia", comentaba Fonseca tras haber jugado contra el italiano.

Carlos Alcaraz, en Indian Wells / JOHN G. MABANGLO / EFE

Por el otro lado, Carlos Alcaraz aterriza en Miami con las ganas de hacer un buen papel. Es uno de los pocos torneos en los que puede sumar una gran cantidad de puntos, ya que el año pasado cayó estrepitosamente en su debut. Por tanto, el murciano tiene una buena oportunidad de volver a reencontrarse con un trofeo. Además, su resultado aquí es muy probable que influya en lo que haga posteriormente en el calendario.

El final de un capítulo

Y es que Miami cerrará la temporada de pista dura para dar inicio a la de tierra batida. Montecarlo será la siguiente parada para los 'top', y Alcaraz deberá decidir si quiere defender título allí o priorizar jugar en España: tanto en Barcelona como en Madrid. Parece difícil que el murciano opte por jugar los tres torneos, teniendo en cuenta que el año pasado se lesionó por intentar este 'triatlón'.

El camino de Alcaraz en Miami pasa por vencer a Fonseca en segunda ronda, después Korda o Mpetshi Perricard, en octavos de final vendrían Khachanov o Darderi, en cuartos Fritz, Ruud o Draper, en semifinales Musetti, De Miñaur o Bublik, y en la final Sinner, Zverev o Medvedev.