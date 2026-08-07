Fonseca, sin pelos en la lengua: "Djokovic lo dice porque se está haciendo mayor"

La propuesta de Novak Djokovic de modificar el formato de los partidos de tenis no ha sido del agrado de todo el mundo. Entre quienes se han mostrado en desacuerdo está Joao Fonseca, el joven tenista brasileño, que rechaza la idea del serbio de cambiar el formato a sets de cuatro juegos y sin ventajas para acortar los encuentros y reducir el desgaste físico.

Tras su victoria ante Stefanos Tsitsipas en el ATP de Montreal 2026, Fonseca fue muy tajante con el de Belgrado y señaló su edad como el principal motivo de esta propuesta: "Novak dice eso por su físico, porque se está haciendo mayor", aunque reconoció que él mismo obtuvo buenos resultados con ese formato en las Next Gen ATP Finals.

Joao Fonseca, de 19 años, lanzó este comentario en tono de humor durante la rueda de prensa posterior a su triunfo por 7-6 (3) y 7-5 frente a Tsitsipas en la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal.

Fonseca ya conoce el innovador formato

La idea de Djokovic, expuesta hace unos días durante el Fanatics Fest de Nueva York y posteriormente en un pódcast, consiste en reducir los sets de seis a cuatro juegos, eliminar las ventajas y mantener los partidos al mejor de cinco sets únicamente en los Grand Slam, con el objetivo de que los encuentros no superen las dos horas.

El 24 veces campeón de Grand Slam argumentó que este cambio sería "mejor para todos". Según él, beneficiaría al público, que disfrutaría de partidos más dinámicos, y también a los jugadores, que sufrirían un menor desgaste físico.

Fonseca, que conoce de primera mano este formato experimental tras conquistar las Next Gen ATP Finals 2024, disputadas a sets de cuatro juegos, no rechazó por completo la idea, aunque sí cuestionó el motivo que hay detrás de la propuesta.

"Novak dice eso porque se está haciendo mayor"

"La verdad es que me fue muy bien jugando sets a cuatro juegos en las Next Gen Finals, así que no puedo quejarme. Pero creo que Novak dice eso por su físico, porque se está haciendo mayor. Más allá de eso, creo que el tenis de seis juegos por set forma parte de la historia de este deporte", apuntó el brasileño.

Además, añadió: "Es el tenis clásico y pienso que es importante mantener esa tradición. Aunque, como dije, yo tuve buenos resultados con el otro formato".

Ambos se vieron las caras este año en Roland Garros, un encuentro que da aún más sentido al debate sobre el innovador formato. Durante el Abierto de París se enfrentaron en la tercera ronda, en un partido en el que Fonseca protagonizó una de las grandes sorpresas de la temporada al remontar dos sets en contra para derrotar a Djokovic por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5, en un maratón que se prolongó durante 4 horas y 53 minutos.

Fue la primera vez que un tenista tan joven y con tan poca experiencia eliminaba al serbio en un Grand Slam. Es cierto que en aquel encuentro se hizo evidente el desgaste físico de Djokovic, propio de la edad o las circumstancisa del momento, pero eso no significa que el serbio deje de ser uno de los mejores jugadores del mundo, independientemente de que los partidos se acorten o no.

La final más larga de Djokovic: en la pasada edición Wimbledon

Djokovic, que sigue compitiendo al máximo nivel pese a su edad y después de haber disputado varios encuentros de más de cinco horas en los últimos meses como el de Wimbledon ante Félix Auger-Aliassime, ha insistido en que este cambio busca modernizar el deporte y hacerlo más atractivo para las nuevas generaciones.

Sin embargo, la reacción de Fonseca refleja la división de opiniones que ha generado la propuesta de 'Nole'. El brasileño, una de las grandes promesas del circuito y campeón de las Next Gen ATP Finals, se posiciona claramente del lado del tenis de toda la vida.