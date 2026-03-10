Fonseca lanza un aviso antes de medirse a Sinner: "Tengo el nivel para competir contra él y Alcaraz"

El nombre de Joao Fonseca está en el foco desde hace mucho tiempo. Quizá demasiado para un jugador tan joven, al que se catalogó como el futuro del tenis y el jugador que iba a luchar con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner por los grandes torneos. Sin todavía el nivel suficiente, el brasileño acusó esa presión y no evolucionó de la manera que se esperaba en 2025.

Sin embargo, en Indian Wells está mostrando una versión renovada y ha ganado dos partidos de gran dificultad. Primero, superó a Karen Khachanov, un obstáculo muy duro en superficies de pista dura, para después pasar por encima del estadounidense Tommy Paul. No ha tenido un camino fácil ni mucho menos antes de plantarse delante de Jannik Sinner.

"Siempre he sido un chico calmado y tranquilo. Intento comportarme con todo el mundo de la mejor manera posible. Necesito acostumbrarme a toda esta atención porque se corresponde con el lugar donde quiero estar, que es ganando títulos de Grand Slam, optando al número 1 del mundo y siendo top-5 del ranking", reconoció el brasileño, que trabaja desde hace tiempo en el aspecto mental.

A pesar de que lleva más de un año en la élite del tenis, es curioso que Fonseca jamás se haya cruzado en un partido oficial ni con Alcaraz ni con Sinner. Es ahí donde se verá realmente qué es capaz de hacer y si se crece en escenarios grandes. Tan solo se recuerda un partido de exhibición con Charly, en el que el español venció en tres mangas. Siendo realistas, de ahí no puede sacarse ninguna conclusión.

"Me encanta el apoyo de la gente, firmar autógrafos y hacerme fotos con los niños. Intento actuar de forma natural y ser positivo. Sobre las expectativas, ni me gusta ni me disgusta. Simplemente intento hacer lo que me corresponde. La gente dice que puedo ser un gran tenista y competir con Alcaraz y Sinner. Me lo tomo como algo positivo, lo veo como un privilegio, no como una presión", reconoció.

Joao Fonseca, durante el encuentro ante Tommy Paul / JOHN G. MABANGLO

"Necesito creer que tengo el nivel necesario para ello, de hecho lo creo, pienso que puedo lograrlo. Solo necesito tiempo, trabajo mental, físico y mejoras técnicas en mi tenis. Hay mucho que mejorar aún, pero estoy en el camino correcto. Haber ganado a Khachanov y Paul es importante para mí". El brasileño ocupa actualmente la posición número 35 en el ranking a la edad de 19 años.

Preparado para el reto de Sinner

También tuvo tiempo para valorar lo que será enfrentarse a Jannik Sinner por primera vez. "Trabajo duro para enfrentarme a los mejores del mundo y me pone muy contento tener la oportunidad de medirme él porque va a darme una idea de dónde está mi nivel tenístico ahora mismo y qué puedo hacer contra él. Está siendo una gran semana, pero quiero más", dijo.

Fonseca tendrá una oportunidad de oro para dar la sorpresa en Indian Wells. De momento, sus resultados en los anteriores torneos han sido muy discretos, con una sola victoria y dos derrotas, pero encuentros como el de octavos son los que ayudan a dar el salto en cuanto a nivel. Mientras tanto, Jannik Sinner tendrá un día más en la oficina este martes.