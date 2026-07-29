Fognini, extenista, sobre la baja de Sinner en Canadá: "Federer, Nadal y Djokovic no se saltaban ninguno"

El calendario ATP vuelve a estar en el centro del debate después de que varios grandes nombres, como Jannik Sinner, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, hayan decidido no disputar algunos Masters 1000 como el de Canadá.

La tendencia refleja una nueva estrategia entre los mejores jugadores que busca priorizar los torneos más importantes y llegar en mejores condiciones físicas a los Grand Slams.

Fabio Fognini ha opinado sobre esto y entiende la decisión de Sinner, aunque también la utiliza para comparar el tenis actual con la época del Big 3. El italiano recuerda que Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic solían estar presentes en prácticamente todos los grandes escenarios del circuito.

La ausencia de las estrellas

La ausencia de Sinner en Canadá vuelve a abrir el debate sobre la gestión del calendario por parte de las grandes estrellas. Mientras algunos creen que los jugadores actuales compiten menos que las generaciones anteriores, otros consideran que la exigencia física del tenis moderno obliga a tomar decisiones diferentes.

Fognini respalda la decisión de Sinner de reservar fuerzas para el US Open. El italiano considera que, tras unos meses de máxima exigencia y después de conquistar Wimbledon, el número uno del mundo hizo bien en priorizar su preparación para la gira de pista dura.

"No me sorprende que Jannik no vaya a Montreal. Hace bien en reservarse para el US Open", explicó Fognini en Sky Sports Italia. Para él, los mejores jugadores actuales deben seleccionar sus objetivos en lugar de intentar disputar todos los torneos, ya que una lesión en este momento de la temporada podría comprometer sus opciones en Cincinnati y Nueva York.

"No se perdían ninguno"

Fognini también destacó las diferencias respecto a la época del Big 3. "Hoy cualquiera puede ganar un Masters 1000. En mi época, Roger, Rafa y Nole no se perdían ninguno, era prácticamente imposible", afirmó el italiano.

Durante los años de dominio de Federer, Nadal y Djokovic, ganar un Masters 1000 suponía superar constantemente a tres de los mejores jugadores de la historia. La presencia habitual del Big 3 elevaba todavía más la dificultad de cada torneo.

Apoyan a Sinner

La decisión de Sinner también recibió el apoyo de Andy Roddick, que analizó la situación en su podcast Served. El estadounidense cree que el italiano podría empezar a saltarse más torneos importantes antes de los Grand Slams para proteger su físico. Ya que en varias ocasiones Sinner se ha visto en la obligación de retirarse en la mitad de partidos por no estar físicamente preparado.

Roddick considera que el calendario actual obliga a los jugadores a elegir entre competir más o cuidar su cuerpo. Según explicó, es más sencillo renunciar a un torneo de dos semanas como Canadá que afrontar una carga elevada de partidos justo antes del US Open.

Ben Shelton también defendió la decisión de Sinner y criticó la exigencia del calendario ATP. El estadounidense señaló que un jugador que llega constantemente a las rondas finales acumula demasiados partidos y no puede mantener ese ritmo durante toda la temporada.

El tenis ha cambiado

El tenis moderno presenta una exigencia física diferente a la de otras épocas. La ampliación de algunos Masters 1000 y la duración de las giras han aumentado la carga para los jugadores, haciendo más habitual que las grandes estrellas gestionen sus apariciones.

Comparar directamente la época del Big 3 con la actual puede resultar complicado. Federer, Nadal y Djokovic demostraron una resistencia excepcional, pero las nuevas generaciones afrontan un calendario distinto y también deben proteger su estado.

Para Sinner, no jugar Canadá supone renunciar a una oportunidad importante, pero le permite llegar mejor preparado a Cincinnati y al US Open. La experiencia de Roland Garros, donde reconoció el gran desgaste físico y mental acumulado durante la gira de tierra, pudo influir en su decisión.

El debate se centra en cómo mantener el prestigio de los grandes torneos sin exigir una presencia constante a jugadores sometidos a una carga física cada vez mayor.