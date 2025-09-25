El fisio culpable del positivo de Sinner rompe su silencio

El italiano Giacomo Naldi, fisioterapeuta despedido tras el doble positivo de Jannik Sinner en clostebol en Indian Wells 2024, aseguró este jueves que no guarda "rencor" al campeón de Wimbledon tras lo sucedido. Durante el torneo estadounidense, Naldi dio un masaje al tenista italiano sin guantes. Lo hizo con una herida en su dedo que había curado con un producto que contenía el clostebol encontrado en cantidades mínimas en el organismo de Sinner, insuficiente para mejorar las actuaciones deportivas y motivo por el que fue sólo sancionado tres meses por la Asociación Mundial Antidopaje (AMA).

"Nunca he querido comentar lo que pasó con el equipo Sinner y seguiré sin hacerlo. Aunque es un asunto que me ha dolido, tanto humana como profesionalmente", comentó en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport' el fisio, que actualmente trabaja en el equipo del tenista italiano Francesco Passaro. "Me ha encantado volver al circuito, vivir el ambiente de un Grand Slam. Y la acogida ha sido excelente por parte de todos. Jugadores, entrenadores, preparadores...", añadió.

Entre ellos, el español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo: "Se acercó a mí, fue muy amable, como siempre, charlamos un rato y eso me hizo muy feliz". Ahora, en el equipo de Sinner, el argentino Alejandro Resnicoff ocupa el puesto de Naldi. El preparador Umberto Ferrara, que también fue despedido por Sinner tras el positivo, se reincorporó al equipo en julio de 2025.

"Durante el proceso siempre mantuvimos una buena relación", explicó sobre su vínculo con Sinner. Siempre me comporté correctamente, nunca busqué protagonismo. Estas son las primeras declaraciones oficiales que hago desde que ocurrió todo, a veces se me han atribuido palabras sacadas de contexto que han desencadenado odio en las redes sociales y polémicas en mi contra. A diferencia de otros, nunca he dicho nada sobre lo ocurrido, y creo que mi corrección ha sido evidente y apreciada", añadió.

"Hablamos, fue cordial, nos contamos cosas privadas. Más allá de todo, queda la relación humana después de un caso que nos involucró y que solo fue una desafortunada serie de coincidencias, y somos conscientes de ello. Aunque la colaboración se haya interrumpido, no guardo rencor. Lo que ha pasado no se puede cambiar, pero hay que pasar página. La vida sigue".