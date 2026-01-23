El finalista Zverev, decidido a ser el verdugo de Alcaraz

Alexander Zverev sacó adelante un reto complicado como el de Cameron Norrie (7-5, 4-6, 6-3, 6-1) y también formará parte del cuadro de octavos de final del Open de Australia. El primer Grand Slam del año sigue sin darnos especiales sorpresas y los mejores no están fallando en su primera cita importante del año. Uno de ellos es Sascha, que amenaza a Alcaraz en su lado del 'bracket'.

El alemán sufre desconexiones durante los partidos, pero los rivales no han sido de suficiente entidad como para aprovecharlos. No pudo empezar peor el número tres del mundo, muy errático con sus golpeos y teniendo en frente a un Norrie muy motivado, y perdió su primer turno de saque en blanco. Sin embargo, rápidamente se puso las pilas y se llevó el primer set, justo antes del tie-break.

Alexander Zverev venció a Cameron Norrie y está en octavos / Aaron Favila

La segunda manga volvió a estar igualada y se decidió por pequeños detalles. Aunque, en esta ocasión, dichas diferencias cayeron del lado de la balanza de Norrie. Dos buenos restos profundos y agresivos sorprendieron a un Zverev que sacaba para no perder el juego. Lo celebró con rabia el británico, como es habitual, y el partido volvía a estar parejo en todos los sentidos.

No hay que olvidar que el enfrentamiento directo entre Zverev y Norrie, sin contar el partido de hoy, era de seis partidos y seis victorias del germano. No significa que no haya sufrido el tres del mundo en ellos, pero siempre ha acabado imponiendo su superioridad. Mantuvo esa dinámica en Australia, dejando el balance en un doloroso 7-0. Le tiene comida la tostada totalmente.

En la tercera manga fue cuando se hizo evidente la diferencia física y técnica de ambos jugadores. El germano se sentó en el banquillo con 3-0 a favor y su victoria ya era cuestión de tiempo. En esos instantes, sufría más por lo que sucedía en el cielo que en la pista, ya que había un grupo numeroso de palomas que lanzaban excrementos desde lo alto de la pista. Se tuvo que parar el juego en más de una ocasión para limpiar la superficie.

¿Cuándo se enfrentaría a Alcaraz?

Zverev se enfrentará en la próxima ronda a un jugador que le tiene bastante tomada la medida: Francisco Cerúndolo. El argentino venció en tres sets a Andrey Rublev y es una clara amenaza para el tres del mundo, dominando el 'head to head' por 3-2. No sería hasta semifinales cuando el alemán se viera las caras con Carlos Alcaraz, dejando un duelo muy atractivo en el suelo de Melbourne.