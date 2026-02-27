TENIS
El final más surrealista en el tenis: Kecmanovic gana sin tener que jugar el último punto
El serbio alcanza las semifinales de Acapulco tras un insólito final decidido por penalización arbitral
El torneo ATP 500 de Acapulco dejó una de las imágenes más sorprendentes de la semana. El serbio Miomir Kecmanovic se clasificó para las semifinales del cuadro individual tras imponerse al francés Terence Atmane por 6-3 y 6-3 en un encuentro que terminó de la forma menos habitual posible: sin jugarse el último punto.
Kecmanovic, que atraviesa un gran momento en el circuito, dominó el partido con claridad y se dispuso a sacar con 5-3 en el segundo set para cerrar el choque. Sin embargo, justo antes del punto definitivo se produjo la acción que marcaría el desenlace.
Cuando el serbio se preparaba para servir, Atmane se dirigió a la zona de la toalla sin estar listo para restar. El juez de silla le sancionó entonces con un warning por demora en el juego. Era la segunda advertencia disciplinaria del encuentro y, según el reglamento ATP, implicaba automáticamente un point penalty.
La consecuencia fue inmediata: el punto de penalización equivalía directamente al punto de partido que Kecmanovic tenía a su favor. El encuentro terminó sin que se llegara a disputar la bola.
La incredulidad del tenista francés fue evidente. Atmane miró a su banquillo sin comprender lo ocurrido y cruzó la red visiblemente contrariado, llegando incluso a abandonar la pista sin estrechar la mano al árbitro. Parte del público presente mostró su desacuerdo con la decisión arbitral, aunque la sanción se mantuvo al ajustarse a la normativa.
De esta manera, Kecmanovic selló su clasificación para semifinales en Acapulco en un final tan reglamentario como insólito, uno de los más llamativos que se recuerdan recientemente en el circuito ATP.
- Lesión Frenkie de Jong: comunicado del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- Marc Guiu pide el 'transfer request' para salir del Chelsea en verano
- Comunicado oficial del Barça: a la venta los abonos del Gol Nord del Spotify Camp Nou
- La licencia 1C del Spotify Camp Nou apunta al Barça-Sevilla
- El Barça pide a Hamza que vuelva: luz verde inminente
- Así queda el cuadro de la Champions en octavos: equipos clasificados, cruces y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- El denunciante de Laporta da la cara
- El niño prodigio de La Masia debuta con el B y muestra su inmenso potencial