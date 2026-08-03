El tiempo en Washington amenaza la final entre Jódar y Taylor Fritz

Cambio de planes para Rafael Jódar, quien sigue sin saber si podrá disputar hoy la final del ATP de Washington. Y es que la jornada del domingo en el Mubadala DC Open se vio obligada a cancelarse por la intensa lluvia que cayó sobre la capital estadounidense.

La final masculina, que enfrentará al estadounidense Taylor Fritz y al español Rafael Jódar, no pudo disputarse y fue aplazada a este lunes, no antes de las 20:00 horas.

El partido, previsto inicialmente para el domingo, arrancará una vez finalice la final femenina entre Jessica Pegula y la filipina Alexandra Eala, una jugadora que ha ganado protagonismo en el circuito femenino durante los últimos meses.

Las chicas se vieron obligadas a parar

De hecho, la final femenina pudo comenzar, pero tuvo que suspenderse por motivos meteorológicos cuando el encuentro parecía inclinarse del lado de la estadounidense, que dominaba por 6-4 y 2-1.

Sin embargo, incluso hoy sigue en el aire la posibilidad de que puedan jugar, ya que la previsión meteorológica en Washington continúa anunciando lluvias, circunstancias que podrían obligar a retrasar de nuevo la competición.

Retrasos que pueden afectar de más

Estos retrasos podrían afectar a la participación de estos mismos tenistas en las siguientes citas del calendario. En el caso de las chicas, tendrían que desplazarse directamente a Toronto, donde se disputa el WTA 1000 de Canadá, mientras que los chicos pondrían rumbo a Montreal para disputar el Masters 1000.

La organización del ATP 500 de Washington confirmó el cambio de horario debido a las condiciones meteorológicas adversas. Para el joven español Rafael Jódar, de 19 años, se trata de su segunda final en el circuito ATP.

Segunda final ATP

El madrileño ya conquistó su primer título en el ATP 250 de Marrakech, sobre tierra batida, y ahora disputa su primera final de categoría ATP 500 en pista dura. Llega a esta fase del torneo tras firmar una brillante actuación en la que eliminó a rivales de la talla de Lorenzo Musetti, Arthur Fils, Kei Nishikori y Alejandro Tabilo.

Taylor Fritz, tercer cabeza de serie y uno de los jugadores más en forma de la temporada, buscará su primer título del año frente a un Jódar que atraviesa un gran momento y que, independientemente del resultado, entrará en el 'top 20' del ranking ATP.

El duelo promete ser uno de los más emocionantes de la semana en el circuito. Ambos se han enfrentado en una ocasión, concretamente en el Delray Beach Open, donde Fritz se impuso al español por 7-6(4) y 6-4.