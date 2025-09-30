Las reacciones en directo a la final del Alcaraz-Fritz: "A Alcaraz se le ve nervioso y le hace jugar pelotas que no tocan"

Durante la mañana de este martes, la final del ATP 500 de Tokio está captando toda la atención de los aficionados al tenis. Carlos Alcaraz, que busca conquistar su octavo título del año, se enfrenta a Taylor Fritz, su último verdugo en competición oficial. El estadounidense logró imponerse al español hace apenas 10 días en la Laver Cup, por lo que este partido tiene un sabor especial de revancha para el jugador de El Palmar.

El comienzo del encuentro ha sido algo agridulce para Alcaraz. El español recibió un 'warning', lo que le hizo mostrarse ligeramente contrariado, aunque se mantiene concentrado y preciso sobre la pista. Sin embargo, Fritz ha comenzado muy sólido, mostrando un juego consistente que, por el momento, le permite mandar en el marcador, llevando ventaja en los primeros juegos.

La lectura de los expertos

Desde Movistar Plus+, Roberto Carretero, exjugador profesional y comentarista, ha destacado cierta intranquilidad en Alcaraz. "A Alcaraz se le nota nervioso. Cada vez que mira a su equipo, dice: '¡Qué mal!'. El hecho de estar nervioso a veces te hace jugar balones que no tocan", señalaba.

No obstante, José Antonio Mielgo, narrador habitual de tenis en Movistar Plus, ha dado un enfoque distinto, relativizando la tensión: "No creo que esté nervioso, mira qué punto ha hecho...", comentó con ironía, mostrando que el español también tiene momentos de brillantez en el inicio del partido.

"De las 4 bolas que ha tenido, Alcaraz se equivoca y las pierde. Fritz no es rápido y se ha equivocado aquí", dice.

La lucha por el primer set

Alcaraz intentará remontar la ventaja inicial de Fritz y no perder el primer set. Los aficionados esperan ver la mejor versión del murciano, combinando su rapidez, agresividad y precisión, en un duelo que promete intensidad y emoción hasta el último punto.

Este enfrentamiento no solo tiene importancia por el título, sino también por la moral y la confianza tras la reciente derrota en la Laver Cup, lo que añade un extra de tensión y espectáculo.