Fils se rinde a Alcaraz: "Cabrón, lo hiciste muy bien"

Apenas pudo presentar batalla Arthur Fils en la final de Doha ante Carlos Alcaraz. El francés no tuvo su día y en 50 minutos fue apeado de la lucha por el título ante un tenista español que está en estado de gracia.

Pocas palabras tenía el propio Fils tras el partido, que no pudo más que rendirse a su rival. "Cabrón, jugaste muy bien. Hiciste un trabajo tremendo, tío. Es un chiste. Felicidades a ti y a tu equipo. Les deseo muchos más. Sigan así" entonó entre risas el francés, que no pudo hacer más que tomárselo con humor.

Más allá de la derrota quiso destacar la importancia de estar nuevamente en una final tras el calvario de los últimos meses con su lesión.

"Quiero agradecer al público. Lamento mucho lo de la final. Sé que no fue un buen espectáculo, pero muchas gracias. Han sido ocho largos meses con mi lesión. Ha pasado mucho tiempo. Supongo que en un momento como este solo hay que pensar en los ocho meses en los que estuve pasando apuros, sin jugar al tenis. Quiero agradecer a mi equipo. Lo siento, chicos, hoy no fue el día, pero creo que hicimos un trabajo excelente" aseguró el francés, afectado como no podía ser de otra forma por la dolorosa derrota sufrida.

BONITO MENSAJE DE ALCARAZ

Amigos dentro y fuera de las pistas, Alcaraz quiso dedicar un bonito mensaje a Fils. "Arthur, es un placer compartir la cancha contigo. Te dije que, más que los resultados y todo lo demás, me alegra mucho verte de nuevo en la cancha. Sé que tuviste dificultades físicas. Tuviste problemas con las lesiones. Yo he pasado por eso" dijo el murciano en el inicio de su discurso.

Alcaraz con el título en DOha / ATP

Un bonito gesto del tenista de El Palmar que le animó a seguir. "Poder olvidarlo y empezar de nuevo, jugando un tenis tan bueno... llegando a la final, me alegra mucho compartir la cancha, el vestuario y el torneo contigo. ¡Buen trabajo con tu equipo y tu familia! Sigue así" concluyó.