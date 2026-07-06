Fery desata la locura en Wimbledon y firma la gran sorpresa ante Dimitrov

Arthur Fery sigue protagonizando una de las grandes historias de Wimbledon 2026. El británico, actual número 114 del mundo e invitado por la organización, se clasificó para los cuartos de final tras derrotar a Grigor Dimitrov por 7-5, 3-6, 4-6, 6-4 y 7-6(7) en un encuentro épico que mantuvo en vilo al público del All England Club.

El búlgaro parecía tener el partido bajo control después de remontar el primer set y colocarse con dos mangas a una de ventaja. Sin embargo, Fery se resistió a la derrota, encontró el respaldo incondicional de la grada y acabó firmando la victoria más importante de su carrera.

La clasificación supone un hito histórico para el tenis británico. Fery se convierte en el primer jugador invitado británico, tanto en categoría masculina como femenina, que alcanza los cuartos de final de un Grand Slam. Además, el triunfo ante Dimitrov representa apenas la sexta victoria de su carrera en un major, un dato que refleja la magnitud de su irrupción en Londres.

En busca de las semifinales se enfrentará al italiano Flavio Cobolli, que derrotó al australiano Alex de Miñaur por 7-5, 7-6(4) y 6-3.

Fritz celebra el triunfo / EFE

En el otro gran encuentro de la jornada, Taylor Fritz confirmó su favoritismo ante Alexander Bublik y avanzó a los cuartos de final tras imponerse por 7-6(1), 6-4 y 6-4. El estadounidense, semifinalista el año pasado, volvió a exhibir su enorme comodidad sobre la hierba y apenas concedió opciones a un rival que aspiraba a alcanzar por primera vez los cuartos de final en Londres.

Fritz alcanza por cuarta vez los cuartos de final de Wimbledon donde no conoce todavía rival, que saldrá del duelo entre Zverev y Lehecka.

PAOLINI ACABA CON EALA

En el cuadro femenino, Jasmine Paolini puso fin a la aventura de Alexandra Eala en Wimbledon y selló su clasificación para los cuartos de final tras imponerse a la joven filipina por 6-4, 4-6 y 6-3. La italiana se enfrentará ahora a la ucraniana Marta Kostyuk por un puesto en las semifinales del tercer Grand Slam de la temporada.

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La jornada también confirmó el excelente momento de Linda Noskova. La checa derrotó a la estadounidense Madison Keys por 6-4 y 7-6(2) para alcanzar por primera vez los cuartos de final de Wimbledon. En busca de las semifinales se enfrentará a la belga Elise Mertens, que eliminó a la checa Marie Bouzkova por 6-4 y 6-4.