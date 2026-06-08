Ferrero hace con Zverev lo que no hizo con Alcaraz en el Open de Australia

Alexander Zverev es el gran nombre en el panorama del tenis después de su triunfo en Roland Garros, donde levantó su primer título de Grand Slam después de varias decepciones que le hacían ser ya uno de los grandes perdedores con sus tres finales perdidas.

El alemán superó a Flavio Cobolli en la gran final, que hizo denotar con los nervios de ambos tenistas la importancia del título. Tras ello, el de Hamburgo se llevó todos los elogios del panorama tenístico, incluso alguno inesperado.

Zverev con el título / EFE

Entre ellos, el de Juan Carlos Ferrero, que felicitó en su cuenta de Instagram a todos los campeones del torneo parisino, algo que no hizo en el Open de Australia, cuando su ex pupilo, Carlos Alcaraz, salió campeón y todo el mundo esperaba el gesto que el entrenador ahora ha tenido con los ganadores de Roland Garros.

Ferrero y Alcaraz han vuelto a ser noticia en esta última semana después de que se malinterpretaran unas declaraciones del propio Ferrero donde se publicó que hacía referencia al yate que se ha comprado el murciano recientemente. Un hecho que hizo incluso que el propio Juan Carlos saliera al paso con un comunicado en sus redes sociales.

Juan Carlos Ferrero, junto a Carlos Alcaraz / X

"La desinformación o la falta de rigor no es buena. Si se cita una entrevista o se transcriben unas declaraciones, lo mínimo exigible es asegurarse de que se han reproducido correctamente" apuntó Ferrero en dicho comunicado, dejando claro que en ningún momento se hacía referencia a la citada entrevista.

En la misma entrevista, Ferrero volvió a dejar abierta la puerta para entrenar a Sinner, algo que sería un bombazo en el mundo del tenis, aunque ya muy esperado tras las varias relaciones que ya ha habido al respecto.