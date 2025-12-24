Ferrero rompe su silencio tras la ruptura con Alcaraz: "Estoy dolido"

Juan Carlos Ferrero ha roto su silencio tras su ruptura con Carlos Alcaraz. Apenas una semana después de anunciarse su repentina separación, el entrenador del número uno del tenis mundial ha concedido una interesante entrevista a MARCA para responder a todas las preguntas que muchos se han hecho estos días tras conocer la noticia.

El entrenador valenciano ha hablado sin pelos en la lengua sobre los motivos de su adiós: "Todo parecía que iba a seguir bien. Sí que es verdad que cuando se acaba un año se tienen que ver ciertas cosas a nivel de contratos. Y como en todo contrato nuevo, de cara a lo que es el año siguiente, había ciertas cosas en las que no estábamos de acuerdo", confiesa el hasta ahora entrenador de Alcaraz. "Ha habido ciertos temas en los que no hemos estado de acuerdo las dos partes. Puede ser que se hubieran podido salvar si nos hubiéramos sentado a hablar, pero al final no nos hemos sentado y hemos decidido no seguir".

Juan Carlos Ferrero durante Roland Garros / EFE

A pesar de que su adiós fue comunicado de manera conjunta, lo cierto es que ya en un primer momento Ferrero deslizó en redes sociales que él sí quería seguir con Carlos: "En principio la idea era seguir y por eso yo le dije en el comunicado", explica en la entrevista. "Hablé con él antes para preguntarle de si estaba al corriente de todo y me dijo que sí. A partir de ahí yo ya hablé con las personas que tenía que hablar. A él lo dejé de lado porque entendí que estaba al corriente de todo. Si no se llegaba a un acuerdo, pues su gente mira por él y yo por lo mío. Es normal que él está de la parte de lo suyo, claro que sí", detalla.

Los motivos, a pesar de lo que se ha hablado, nunca se centraron en lo económico: "Yo he demostrado desde muy joven que no era para mí lo más importante. Se ha hablado de que pedía más y es cierto que ellos han tenido un detalle siempre conmigo de tener un porcentaje muy alto por esos primeros años que estuve tan encima de él", detalla sobre su relación contractual. Al final el tema económico he intentado dejar claro que no fuera uno de los problemas ni era el motivo por el que yo estaba en este proyecto", explica en la entrevista a MARCA.

Carlos Alcaraz, junto a Juan Carlos Ferrero / Alejandro Garcia

La ruptura es reciente, pero Ferrero no cierra la puerta a volver con Alcaraz en algún momento: "Con la relación que hemos tenido cerrar la puerta definitivamente no sería lógico ni con él ni con el equipo. Yo quiero terminar bien con ellos. No estar de acuerdo en ciertos puntos no significa que no sigamos siendo amigos ni que no mantengamos muy buena relación. Yo le deseo a Carlos lo mejor y creo que tiene posibilidades de ser el mejor tenista de la historia", comenta. A pesar de eso, su vuelta no sería en el corto plazo: "Creo que tal vez los dos necesitamos un tiempo para acabar de asimilar esta ruptura. No es algo tan fácil. Ahora mismo yo estoy dolido", explica. "Estas relaciones son complicadas de dejar de un día para otro. Y tiene que pasar un tiempo de duelo. Y, sobre todo, supongo que también me dolerá cuando lo vea jugar en los torneos".

Sobre su futuro, Ferrero no ha querido dar una respuesta contundente: "Sí me ha llegado alguna propuesta y no es el momento. Quiero estar tranquilo y uno tiene corazón. Es imposible para mí coger a alguien más en estos momentos porque mi pensamiento todavía está allá y sería muy complicado. Ahora mismo sería algo imposible". Unas palabras que expresan su resignación tras la ruptura y su estima por Carlos Alcaraz, una persona con quien ha crecido tanto dentro como fuera de la pista.