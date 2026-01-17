Ferrero se pronuncia antes del debut de Alcaraz en Australia: "Seguro que me entran ganas de volver"

Juan Carlos Ferrero ya da por cerrado el capítulo junto a Carlos Alcaraz. El alicantino ya mira hacia delante y afronta un año diferente a los anteriores, viendo al que fuera su pupilo desde la televisión. El Open de Australia que empieza este domingo será el primer Grand Slam que no contará con una de las duplas más icónicas de la última década, desde que el murciano aterrizara en el circuito.

Lo primero de todo quería agradecer a todos el montón de mensajes que he recibido durante el mes de diciembre. No esperaba tantísimos mensajes de cariño y apoyo, de verdad que lo agradezco un montón", comentó Ferrero, que ya expresó a través de numerosas entrevistas su punto de vista sobre la ruptura con Carlos Alcaraz. Tras varias semanas de ruido, llegó la calma.

Estoy muy contento de estar más tiempo en casa, en la academia, con mi familia. Siempre es de agradecer después de tanto viaje y tanto tiempo fuera de casa", reconoció. Esta vez, no deberá abandonar el lugar de residencia para viajar a Australia, país en el que gran parte de los tenistas y sus equipos residen durante todo el mes de enero.

El mensaje no se queda ahí. No solo se centra en el apartado más personal, sino que da pistas sobre su futuro profesional en el año 2026. Pasado un tiempo seguro que me entran ganas de volver al circuito. Os iré contando nuevos proyectos que me salgan durante el año. Felicitaros el año 2026, un fuerte abrazo a todos", finalizó en el comunicado.

Por tanto, Ferrero no descarta ni mucho menos su regreso como entrenador este mismo año. Ofertas no le faltarán, teniendo en cuenta los increíbles logros que tuvo junto a Carlos Alcaraz. Eso sí, el alicantino ya dejó claro que prefiere entrenar a jugadores ya consolidados en el circuito y no a promesas del futuro, como hizo con el murciano. El trabajo con Carlos fue un proceso lento y largo que ahora no se puede permitir.

Alcaraz durante la rueda de prensa en Melbourne / AP

'Juanki' también entrenó durante un año a Alexander Zverev, actual número tres del mundo. Una relación que tampoco acabó de la mejor manera. "Creció en España, donde el entrenador es como un dios y cuando dice 'silencio', entonces debes quedarte las siguientes dos horas callado. Con mi personalidad eso es algo difícil", reconoció el germano sobre Ferrero.

Alcaraz, a hacer historia

Por el otro lado, Carlos Alcaraz debuta este domingo en el Open de Australia con un objetivo claro: alzar el trofeo. Si lo consigue, podría presumir de haber ganado todos los Grand Slams y ser el tenista más joven de la historia en conseguir siete 'grandes'. El español debutará ante el tenista local Adam Walton, jugador que ya ganó en 2025 durante el torneo de Queen's.

Será el primer torneo oficial que jugará bajo el mando de Samu López, su nuevo entrenador principal para esta temporada. En las semanas previas a Melbourne, se han podido ver pequeños cambios en el juego del murciano, principalmente en un saque cada vez más similar al de Novak Djokovic. Ferrero y Alcaraz miran hacia delante con 2026 de testigo.