Ferrero pone nombre a los Alcaraz del futuro

Más allá del nombre de Carlos Alcaraz, la visita de Juan Carlos Ferrero en El Cafelito de Josep Pedrerol sirvió para conocer también los nombres de futuro a tener en cuenta en el tenis español. El ya exentrenador del número uno mundial puso en valor su Academia, de donde han salido muchos de los grandes nombres del tenis mundial actual, haciendo gala de su buen ojo clínico para las jóvenes promesas.

Su aventura con Alcaraz y su decisión de apostar por él cuando tan solo tenía 15 años fue sin duda un acierto total, apostando por la formación desde una etapa muy inicial en el mundo profesional. Un hecho poco recurrente y muy necesario tal y como explicó él mismo. “Venía de entrenar a Zverev pero tenía unos hábitos que no encajaron conmigo y me cansé de coger a gente que estuviera muy arriba en el ranking”, explicó Ferrero, que recuperó la ilusión con el murciano.

Una aventura que no niega que se pueda volver a repetir, aunque por el momento no quiso desvelar ningún nombre, aunque sí ofertas. “He tenido muchas ofertas de otros jugadores. Han valorado bien lo que he hecho con Carlos”, explicó.

Más allá de jugadores contrastados, Ferrero puso el foco en dos nombres que son ya conocidos en el tenis español y que despuntan también a una temprana edad con un talento que inspira confianza. “Jódar y Landaluce pueden ser los dos nombres en España que pueden luchar por grandes cosas en el futuro”, aseguró.

Jódar superó la primera ronda en Acapulco / EFE

Los nombres de Rafa Jódar y Martín Landaluce son recurrentes y empiezan en este 2026 a estar ya luchando con los grandes nombres del circuito, aunque evidentemente no con la contundencia y el éxito de un Carlos Alcaraz que es inigualable a sus todavía 22 años.

Una edad que remarcó el propio Ferrero, poniendo en evidencia que pese a que Jódar y Landaluce pintan muy bien, su edad no es muy diferente a la de un Alcaraz que ya tiene siete Grand Slams y cientos de récords a su favor, deseando que siga así durante mucho tiempo.

Una muestra más de la grandeza de la figura del murciano, que a su corta edad ha hecho lo que parecía impensable.