Ferrero habla sobre Alcaraz y su equipo: "No es fácil"

Juan Carlos Ferrero ya se ha puesto manos a la obra con su nuevo trabajo de entrenar al golfista Ángel Ayora. El ex preparador de Carlos Alcaraz ha estado ya en su primer torneo junto a su nuevo pupilo, desde donde ha dado la primera entrevista.

En una charla con Ten-Golf, Ferrero habló de su nueva aventura y de la dificultad de asimilarla ya tan pronto con la de Alcaraz, explicando la diferencia no solo de deporte, sino también de personalidad entre Ayora y Alcaraz.

Más allá del golf, de donde espera que su jugador vaya mejorando en vistas a poder ganar torneos, Ferrero habló sobre como está viendo el Open de Australia desde casa, dejando claro que no está siendo algo fácil.

"Obviamente, es difícil cuando lo ves competir y ves a todo tu equipo sentado allí en la silla. No es fácil a nivel visual. Estoy muy contento por como está jugando y solo espero que siga así y darle la enhorabuena" comentó.

FELIZ

Más allá de lidiar con todo lo que va saliendo todavía a día de hoy sobre su ruptura con el murciano, Ferrero explicó que se siente bien y feliz de haber iniciado su nueva etapa con Ayora.

"Estoy contento de arrancar esta nueva aventura y seguir ligado al tenis con mi Academia que al final es mi mundo. Ahora mismo metido al 100% para que Ángel suba y mejore lo más rápido posible" explicó.

Además, Ferrero no cerró la puerta a una posible vuelta como entrenador en el tenis. "Quien sabe si quizá en un futuro pueda venir otro chico al que entrenar en el circuito" apuntilló para finalizar.