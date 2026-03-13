Ferrero y su futuro: "Vendrán sorpresas antes de final de año"

Juan Carlos Ferrero no ha dejado de ser noticia desde que saltó la bomba en forma de noticia de su separación profesional con Carlos Alcaraz tras más de siete años trabajando juntos. El exentrenador del número uno mundial desde el pasado mes de diciembre se embarcó en una nueva aventura junto al golfista Ángel Ayora, aunque sin esconder en ningún momento su voluntad de volver al tenis.

Claro como siempre lo ha sido desde que sucedió el divorcio deportivo con Alcaraz, Ferrero atendió esta vez los micrófonos de DAZN durante la disputa de la Crevillent Cup, un torneo de fútbol base en el que participa su hijo.

Atento como siempre con la prensa, no dudó en responder unas preguntas, dejando como casi siempre un mensaje novedoso. “Tengo nuevos retos de futuro. Ahora estoy con Ángel (Ayora), pero pueden venir sorpresas de aquí a final de año”, aseguró un Ferrero al que no sería nada raro verle de nuevo en los banquillos del circuito.

De hecho, nunca ha escondido que sería incapaz de decir que no a Alcaraz para volver a trabajar juntos, al igual que tampoco ha cerrado nunca la puerta a posibles ofertas de jugadores como Jannik Sinner, lo que podría ser una sorpresa mayúscula.

En su entrevista en ‘El Cafelito’ de hace unas semanas ya desveló que había tenido ofertas de jugadores importantes, lo que ahora con su declaración puede llevar a pensar que bien podría estar meditando aceptar alguna de ellas, con lo que sería una gran noticia, sobre todo por el hecho de poder verle enfrentándose a Carlos Alcaraz.

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Habrá que esperar cómo evoluciona la temporada y saber si finalmente Juan Carlos Ferrero regresa al tenis y abandona su aventura en el golf, que cada vez más parece solo una aventura pasajera.