Ferrero, exentrenador de Alcaraz, desvela contactos para volver a los banquillos: "Con Sinner no, con otros sí"

Desde que Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz rompieran su vinculación profesional el pasado mes de diciembre, muchas han sido las especulaciones y los rumores sobre la vuelta de Ferrero a los banquillos.

Un hecho que él mismo nunca ha escondido que pueda suceder de nuevo y que le gustaría que así fuera. Pese a ello, su momento actual pasa por el golf, con su unión con Ángel Ayora, y el tenis es, de momento, el pasado y puede que el futuro.

Sobre ello ha vuelto a hablar en la nueva entrevista que ha concedido a El País, donde ha explicado que ha tenido contactos con tenistas para regresar a los banquillos. Pese a ello, dejó claro que ninguno de ellos fue Jannik Sinner.

“Rumores. Yo no he tenido ningún contacto con Jannik. Con otros jugadores sí, pero con él no”, sentenció al ser preguntado por la posibilidad real de entrenar al italiano, algo que él mismo ya explicó que no sería imposible.

Tras su afirmación, las especulaciones empezaron a sobrevolar, aunque sin nada cierto de por medio.

PREPARADO PARA TODO

Sea Sinner o sea quien sea, Ferrero tiene claro que puede darse la situación de enfrentarse a Carlos Alcaraz en algún momento. “Pasa mucho en el deporte. Si se rompe una relación se abren otras posibilidades. Yo me llevo bien con todos los jugadores y equipos del circuito. Cuando llegue el momento de entrenar a alguien otra vez, ya veremos quién es”, explicó al respecto.

Juan Carlos Ferrero, entrenador de tenis / X

Queda claro que su intención de volver a entrenar a un tenista será una realidad. Más tarde o más temprano, pero a Ferrero le queda, como mínimo, otra aventura más en el tenis.

Por el momento, golf y academia: “Yo también estoy tranquilo, trabajando en la academia y viendo nuevos proyectos”.