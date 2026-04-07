Ferrero, exentrenador de Alcaraz, no descarta su regreso: "Me han llegado ofertas muy buenas"

Juan Carlos Ferrero valoró su futuro como entrenador de tenis. Hace poco más de un mes, anunció su alianza con el golfista Ángel Ayora, con el que trabajará el aspecto mental. Sin embargo, parece inevitable que el extécnico de Carlos Alcaraz vuelva más pronto que tarde a trabajar junto a un tenista. Así lo confirmó en una entrevista concedida a 'MARCA'.

"No descarto volver a entrenar este año. Es algo que tengo que dejar que llegue de forma natural, esas ganas... Las ofertas sí que han ido llegando, pero, de momento, no siento esa llamada que me hace coger las riendas otra vez de la ilusión y las ganas. Estoy tranquilo, con este nuevo proyecto, y sin prisas para volver. Ya llegará el momento", confirmó.

Juan Carlos Ferrero, junto a Carlos Alcaraz / X

También reconoció que las ofertas que ha recibido son, cuanto menos, suculentas. "Me han llegado ofertas muy buenas, lo que pasa es que a nivel de motivación interna, que no motivación por el jugador, pues no he encontrado el motivo para volver a viajar otra vez". Ferrero, además de ser entrenador de Alcaraz, también lo fue del alemán Alexander Zverev.

El alicantino no solo ha llamado la atención de tenistas del circuito masculino, sino también del femenino. En el círculo WTA, hay varios entrenadores españoles en activo. De hecho, Iga Swiatek ha empezado a trabajar junto a Francis Roig y se la ha visto en la Rafa Nadal Academy trabajando junto a la leyenda de Manacor.

Juan Carlos Ferrero, trabajando junto a Alexander Zverev en un pasado / X

"Bueno, al final la gente va probando. En el circuito masculino y femenino acabas viviendo las mismas situaciones. Las tenistas lo que quieren es mejorar y añadir un entrenador con experiencia para que las pueda guiar en ciertos aspectos. Pero no estoy preparado", confirmó.

Donde no parece que regrese, al menos a corto plazo, es al equipo de Alcaraz. Eso sí, no debe descartarse para siempre, tal como reconoció Samu López. "La relación es buena y no sé lo que podrá pasar en un futuro, pero no es una cosa descabellada ni mucho menos. Es una cosa que está ahí y que a lo mejor, dentro de un tiempo, por qué no. No es una cosa descabellada. Después de estar siete u ocho años con Carlos, hay un cariño y una relación que siempre van a estar ahí. Podría ser el caso", reconoció el actual entrenador de Carlos y compañero el año pasado de Ferrero.