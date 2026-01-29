Ferrero... ¿entrenando a Sinner?: "No puedo decir que no"

Juan Carlos Ferrero volvió a aparecer ante los medios para seguir hablando de su ruptura profesional con Carlos Alcaraz. El preparador valenciano explicó su punto de vista y su estado actual, además de hablar sobre uno de los temas calientes que sobrevuelan desde el momento que dejó de formar parte del tenista de El Palmar.

Una de las preguntas más recurrentes desde ese momento es la de si se vería entrenando a otro jugador y en especial, a Jannik Sinner.

"Ahora mismo no lo sé, pero es evidente que es un gran jugador y está demostrando junto con Carlos que son los dos que pelean por todo ahora mismo. No voy a decir un "no" como respuesta porque si se me da la oportunidad, pues tendría que pensarse" respondió esta vez a la pregunta de Manu Carreño en 'El Larguero' de la Cadena SER.

Desde el primer momento, Ferrero no ha escondido que su voluntad es volver a entrenar a algún otro jugador del circuito, aunque es evidente que sería una bomba verle en el banquillo de Sinner, o lo que es lo mismo, en el banquillo contrario a Alcaraz en más de una final de Grand Slam a buen seguro.

Por el momento, su decisión ha sido la de seguir entrenando lejos del tenis, con el golfista Ángel Ayora como el elegido.

Tiempo para desconectar del tenis, aunque vinculado a través de su Academia, de un hecho que él mismo asegura que fue traumático y que a día de hoy sigue siendo doloroso.