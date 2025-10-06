Ferrero desmiente que tenga cáncer: "Es totalmente falso"

Juan Carlos Ferrero publicó un comunicado a través de redes sociales para aclarar unos rumores que habían salido los últimos días acerca de su posible estado de salud. Debido a que el entrenador de Carlos Alcaraz no viajó a Japón junto al número uno para el torneo de Tokio, varias noticias afirmaron que el valenciano padecía cáncer. Un bulo que se ha visto obligado a desmentir.

"Durante los últimos días han circulado noticias completamente falsas sobre mi salud, afirmando que padezco cáncer. Quiero dejar claro que es totalmente falso. Más allá de desmentirlo me duele profundamente que se utilicen temas tan sensibles para generar atención o views. El cáncer es una enfermedad que ha marcado a mi familia , y a tantas otras, y merece el mayor respeto", afirmó en el comunicado.

Ferrero estuvo presente durante la semana pasada en el torneo de Challenger que se celebró en la academia de Villena. Es por ese motivo que no viajó a Japón y lo hizo en su lugar Samu López, que está habitualmente dirigiendo a Alcaraz en torneos de categoría 500, además de varios Masters 1000.

Próxima parada: el Six Kings Slam

La idea del equipo de Carlos era que Ferrero disfrutase del torneo que lleva su nombre y viajara para el Masters 1000 de Shanghái. Aun así, como todo el mundo ya sabe, el murciano se vio obligado a renunciar a jugar en China, por las molestias en el tobillo que arrastró en Tokio. Una gran decisión, como se ha demostrado a posteriori, viendo las condiciones extremas durante la semana.

"Agradezco los mensajes de apoyo y cariño, pero sobre todo pido responsabilidad a quienes difunden este tipo de informaciones sin comprobar su veracidad", finalizó Ferrero. El entrenador español volverá a entrenar con Carlos Alcaraz a partir de este viernes, para preparar la 'Six Kings Slam' que se disputará entre el 15 y el 18 de octubre en Riad.