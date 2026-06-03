Ferrero deja atrás a Alcaraz y se ofrece a Sinner: "Sería maravilloso entrenarlo"

Juan Carlos Ferrero se ha desmarcado finalmente de Carlos Alcaraz. El alicantino, que ha atravesado un mal momento tras dejar de ser entrenador del murciano, ya mira hacia delante en su carrera como entrenador. En una entrevista a 'El Corriere della Sera', ha expresado su deseo de iniciar una etapa junto a Jannik Sinner, una afirmación que había evitado hasta el momento.

"Hace apenas unos meses, habría dicho que no: la ruptura con Carlos era reciente y no estaba preparado. Pero ahora que me siento más fuerte, digo: ¿por qué no? A Sinner le encanta trabajar duro y está dispuesto a hacer lo que sea para mantenerse como el número uno: me gusta su actitud. Sería maravilloso entrenarlo", desveló en un medio del país de Jannik.

Juan Carlos Ferrero, entrenador de tenis / X

A día de hoy, Sinner cuenta con dos entrenadores en sus filas: Simone Vagnozzi y Darren Cahill. Durante el año pasado, se daba por hecho que este último iba a desvincularse del equipo, pero el propio tenista fue el que lo convenció para que siguiera al menos una temporada más. Se desconoce si finalmente Cahill se irá este año o ya no entra en sus planes.

Ferrero también valoró la locura de este Roland Garros. "De cara al futuro, es un cambio interesante: durante al menos un par de años, esos dos mantendrán su superioridad, pero París 2026 marca un cambio de ritmo para los perseguidores, que se han dado cuenta de que Sinner no es invencible. Será una motivación para todos: los que están al mando y los que persiguen".

¿Es mejor Alcaraz o Sinner?

'Juanqui' también se mojó acerca de quién es mejor, si Alcaraz o Sinner. "Compiten en detalles. Carlos es más dinámico, tiene más golpes y puede romper el ritmo de Jannik, a quien le gusta jugar de una manera por encima de todo: rápido, golpeando a la misma altura. A su ritmo, es muy difícil de vencer. Para mí, Carlos está 100% por delante: un 55%- 45%. Pero entre esos dos, siempre han sido y siempre serán partidos muy abiertos".

El técnico alicantino está preparado para regresar al circuito tenístico. Junto a Carlos Alcaraz, formaron un increíble tándem que se forjó con los años. Desde abajo. En esta ocasión, Ferrero quiere entrenar a un jugador consolidado, que ya tenga implantadas las bases de su juego en el circuito, y volver a alcanzar el éxito desde el 'box'.