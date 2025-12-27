Ferrero deja abierta la puerta a una vuelta con Alcaraz: "Decir un 'no' rotundo sería algo que no siento dentro de mi"

La separación de Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero ha sacudido al mundo del tenis en estos últimos días de 2025. Un culebrón que parece estar lejos de acabarse, mientras los protagonistas siguen dando sus versiones de lo sucedido. El preparador de Ontinyent desveló algunos detalles en una primera entrevista en 'Marca' y este sábado ha ampliado la información, esta vez en una charla para 'RNE'.

Varios días después de hacer oficial la noticia, Ferrero aseguró que "se va asimilando un poco más, a pesar de la triste noticia". "La gente se ha dado cuenta del trabajo que se ha hecho y del legado que se deja, así que me quedo tranquilo", empezó contando, antes de hablar de lo que le llevó a romper relaciones con su pupilo. "Se me mandó el nuevo contrato, yo no estaba de acuerdo con ciertas cosas, se lo hice saber y no se llegó a un acuerdo. Cuando volvimos de Bolonia no me imaginaba lo que iba a pasar. No hemos tenido ninguna pelea durante todo el año ni con él ni con el entorno", comentó.

Para Ferrero, en el anterior contrato con el murciano "no había muchas cláusulas que me beneficiaran", por lo que tomó la decisión. "Yo soy fiel a mis valores, y había ciertas cosas que no he podido aceptar por cómo soy. Cada unos somos de una manera y cuando sucede esto hay que aceptarlo", argumentó, el extenista quien no ha hablado con Carlitos por el momento."Creo que tiene que estar tranquilo para poder entrenar y que pase el tiempo para que se calmen las cosas. Más adelante me pondré en contacto con él para que esté todo bien", dijo.

Más que preparado

En esta nueva entrevista para el ente público, también valoró cómo puede afectar la situación a Carlitos, con la nueva temporada a la vuelta de la esquina. "No es lo ideal que pase algo así pero una vez pasa hay que rehacerse lo antes posible, entrenar lo mejor posible y con muchas ganas porque a nivel tenístico y de talento y mentalmente está más que preparado para poder ganar en Australia", comentó el valenciano.

Carlos Alcaraz, junto a Juan Carlos Ferrero / Alejandro Garcia

Respecto a ese primer Grand Slam del año que arrancará a mitad de enero, Ferrero cree "que va a ser un objetivo claro" y pese a las circunstancias, "le deseo lo mejor, que vaya con muchas ganas y mucha fuerza y deje atrás lo que ha pasado, que no le pase factura". "A renovar ilusiones ganas, con Samuel (López) y el resto del equipo, a tope", dijo.

Recientemente, algunas voces como la de la extenista francesa Marion Bartoli han advertido de la posibilidad de que a Carlos Alcaraz le suceda como el emblemático Bjorn Borg, quien abandonó el tenis a los 25 años. Algo que Juanki descartó por completo. "Ama competir, ama jugar los torneos y el hecho de estar ahí peleando por esos títulos. A día de hoy tengo claro que no le va a pasar", afirmó.

¿Posible regreso?

Respecto a volver a trabajar con Alcaraz en un futuro, Ferrero fue claro. "Yo ya he dicho que no cierro la puerta. Por la relación que he tenido con Carlos decir un 'no' rotundo sería algo que no siento dentro de mi. No pienso en eso, pero obviamente la puerta no la cerraré pero por la amistad que me une a él y a todo el equipo", aseguró.