Ferrero, a corazón abierto: "Me duele ver a una persona de mi confianza como Samu al lado de Alcaraz ahora"

Juan Carlos Ferrero ha sido el último invitado en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol. El exentrenador de Carlos Alcaraz habló por primera largo y tendido desde la ruptura con el murciano y pese a que no explicó el motivo que llevó a tomar la decisión, habló sin tapujos de ello.

El valenciano explicó que está ya recuperado del 'shock' que le supuso la separación profesional con Carlitos y desveló que pese al 'run run' generado por no haberse cruzado mensajes públicos entre ambos tras el título en Australia, sí que hubo felicitación, al igual que tras Doha.

Más allá de centrar la atención del hecho el nombre de Alcaraz, la conversa también derivo en Samuel López, el actual entrenador del murciano. Sobre ello, Ferrero no escondió que pese a ser un hombre suyo de confianza, le duele verle ahora como el 'jefe' del banquillo del equipo de Carlos.

"Yo animé a Samuel que estuviera con Carlos, pero al mismo tiempo ver ahí una persona de mi confianza duele un poquito. Lo estoy llevando cada vez mejor" aseguró sobre la situación actual, aunque también afirmó haber hablado con el equipo después de los últimos títulos conseguidos.

SIN ENTENDIMIENTO

Sobre el motivo de la ruptura, Ferrero no quiso indagar más en el asunto y no quiso explicar el motivo concreto que llevó a poner fin a la relación profesional que les unía desde que el murciano tenía 15 años. "Cada uno ha pensado de uno ha pensado de una forma diferente como seguir y no ha habido entendimiento. Se ha estropeado una historia muy bonita" explicó sobre ello.

Una ruptura que ha hecho que no se vean desde las pasadas finales de la ATP en Turín el pasado mes de noviembre. "Tengo ganas de darle un abrazo y normalizar todo lo que ha pasado y jugar a Golf si se da. Me gustaría tener una charla y cerrar el capítulo como es debido" explicó.

Indagando más en el asunto, Ferrero aseguró que pese a que el entorno del jugador ha influido, no es nada relacionado con las academias o con desplazar los entrenamientos a Murcia como ha ido saliendo en los medios a raíz de la noticia de su separación. "No pensábamosos igual en la forma de seguir. No ha pasado nada malo" apuntó para dar carpetazo al asunto.

Sobre su momento actual, Ferrero explicó que se siente a gusto con Ángel Ayora en el golf, aunque ha recibido muchas ofertas de jugadores importantes desde su ruptura con Carlos.

"Es una ruptura importante porque son 7 años. Quieres que le vaya bien pero entristece no estar ahi" comentó con un ánimo ya muy diferente al del momento cúmbre para aforntar muy diferente todo lo que pueda venir a partir de ahora, aunque siendo muy sincero al responder sobre si volvería a entrenar al número uno del mundo. "No podría decirle que no".