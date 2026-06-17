Ferrero, Conchita, Moyá y Toni Nadal: por qué el mundo sigue mirando a España para aprender tenis

España lleva décadas siendo la culpable de algunos de los mejores tenistas del mundo. Desde Santana, Arantxa Sánchez Vicario, Ferrero, Nadal o Carlos Alcaraz, el país ha construido una tradición tenística difícil de igualar.

Sin embargo, el éxito de estas leyendas no es únicamente mérito suyo. La clave de conquistar infinidad de títulos también se encuentra en su equipo, especialmente en sus entrenadores. En el caso español, son muchos los técnicos que han acabado convirtiéndose en una referenciapara jugadores y escuelas de todo el mundo.

Conchita Marínez y Mirra Andreeva

La última muestra de talento de los entrenadores españoles tiene nombre propio: Conchita Martínez. La campeona de Wimbledon en 1994 se ha consolidado como una de las entrenadoras más respetadas del circuito femenino y ha sido una pieza fundamental en la espectacular progresión de Mirra Andreeva hacia el éxito.

A sus 19 años, la rusa ya es una de las grandes estrellas emergentes del tenis mundial y ha encontrado en Conchita una figura clave para su desarrollo tanto dentro como fuera de la pista. Juntas han conquistado la reciente edición de Roland Garros.

Andreeva y Conchita con el título de Roland Garros / EFE

Tras su retirada en la pista, la exjugadora aragonense también fue capitana de las selecciones españolas de tenis femenina y masculina y guió a Garbiñe Muguruza a ganar títulos y a disputar nuevamente los primeros puestos de la clasificación

Conchita no es una excepción. Durante años, algunos entrenadores españoles han capitaneado con su conocimiento a algunas de las estrellas más importantes del circuito.

Francisco Roig y Swiatek

Ese es el caso del técnico Francisco Roig, quien formó parte del equipo de Nadal y ahora es el entrenador de Iga Swiatek, la actual número tres del mundo. La que fue campeona de Wimbledon en 2025 ha acudido junto a Roig a la academia de Rafa en Mallorca en algunas ocasiones.

Swiatek con Roig en la Rafa Nadal Academy / IG Swiatek

"Cualquier jugador quiere tener un entrenador con buen ojo, con un plan claro de lo que debe hacer y, sobre todo, cómo lograrlo", comentó la tenista hace unos meses tras ser preguntada por la incorporación de Roig a su equipo.

Pedro Clar y Casper Ruud

En el cuadro masculino está Pedro Clar, como entrenador de Casper Ruud desde su etapa de formación en 2018. Junto con el padre del tenista, el español consiguió dirigir al noruego a lo más alto del ránking. Antes de Clar, Casper estaba más allá del top 100 y, con el trabajo del técnico español, llegó a ser el número dos del mundo.

Casper Ruud, durante el duelo ante Roman Safiullin / MOHAMMED BADRA

Toni Nadal y Zverev

Hablar de entrenadores y no detenerse en la figura de Toni Nadal es absurdo. Aunque ya no forma parte del circuito, el exentrenador de Rafa Nadal continúa ejerciendo de vez en cuando de mentor de algunas estrellas internacionales, como es el caso de Alexander Zverev.

Un entrenamiento entre Toni Nadal y Zverev / -

El técnico mallorquín, responsable de moldear la carrera de su sobrino desde la infancia, continúa siendo una de las voces más escuchadas y respetadas del tenis, aun haber reconocido que sus técnicas eran poco flexibles. El reciente ganador de Roland Garros le ofreció a Toni Nadal la oportunidad de ser su entrenador, oferta que rechazó porque, según él, no era la persona que necesitaba el alemán.

Aun así, Sascha acudió el verano pasado a las instalaciones de la Nadal Academy, donde tuvo la oportunidad de entrenar con Toni Nadal como consultor y asesor tras caer en la primera ronda de Wimbledon en la pasada edición.

Ferrero y Moyá: su liderazgo con los mejores del tenis español

Lejos del panorama internacional, Juan Carlos Ferrero es otro de los ejemplos visibles del éxito de un entrenador español. El exnúmero uno del mundo lideró hasta hace apenas un año el proyecto deportivo de Carlos Alcaraz desde sus comienzos.

Juan Carlos Ferrero, junto a Carlos Alcaraz / X

Antes de Ferrero, otro campeón español también dejó huella en los banquillos. Carlos Moyá asumió el reto de incorporarse al equipo de Rafael Nadal en una de las etapas más delicadas de su carrera y acabó formando parte de algunos de los últimos grandes éxitos del balear.

Bajo su dirección, Nadal conquistó títulos de Grand Slam y prolongó su competitividad frente a una generación cada vez más joven a pesar de sus lesiones y problemas físicos.

El tenista Rafael Nadal (i) y su entrenador Carlos Moya (d), en una imagen de archivo. EFE/EPA/SCOTT BARBOUR / -

El tenis español ha logrado conquistar el panorama internacional y evolucionar hasta formar jugadores competitivos en cualquier superficie y adaptarlos a las exigencias del tenis moderno, una capacidad por la que precisamente los jugadores extranjeros buscan el sello español para impulsar sus carreras.

Por lo tanto, se ha demostrado que aquí no solo se producen grandes jugadores, sino que también a quienes enseñan a ganar.