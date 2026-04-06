Ferrero advierte a Alcaraz: "Cuando no está la motivación, tiene que entrar la disciplina profesional"

Juan Carlos Ferrero es una figura tremendamente reconocida en el mundo del tenis. Ya no solo por haber sido entrenador de Carlos Alcaraz, sino también por su etapa como jugador. Dejar de ser entrenador del mejor jugador de la actualidad ha sido un palo duro, pero el alicantino ya mira hacia delante y explica en una entrevista para 'MARCA' sus próximos proyectos y cómo ve el tenis a día de hoy.

Ferrero ya había comentado en anteriores ocasiones que Carlos Alcaraz, su pupilo en aquel momento, tenía nivel suficiente para convertirse en el mejor tenista de la historia. Una opinión que no ha variado ni un ápice. "Sí, por supuesto. Él lo que tiene que intentar es que la motivación esté intacta. Seguir motivado cuando vas consiguiendo todos los objetivos que te vas marcando y, a partir de ahí, cuando no está la motivación al 100 por 100 ya tiene que entrar la disciplina profesional", comenta.

Ferrero y Alcaraz celebran el triunfo en Indian Wells del murciano en 2023. / X

El número uno ha demostrado en múltiples ocasiones que necesita estar feliz y motivado en pista para rendir a su máximo nivel. Algo que no le sucedió en Miami y le llevó a caer en tercera ronda del Masters 1000 ante un rival claramente inferior a él. Sin embargo, se ha tomado unas vacaciones necesarias y llega con las pilas cargadas para el inicio de la tierra batida.

"Yo creo que Carlos va a seguir motivado porque sabe que tiene a jugadores muy importantes por delante, que han conseguido grandísimos triunfos, y él quiere ser uno de ellos. No veo motivo para pensar que su motivación baje a corto plazo y ojalá que siga a este nivel mucho tiempo porque se dará oportunidades de conseguir grandes títulos", considera Ferrero.

Alcaraz junto a Ferrero / LAP

A diferencia de Toni Nadal, que aseguró que la diferencia entre Alcaraz y Sinner con los demás era muy grande, Ferrero no cree que el resto del circuito esté tan lejos. Al menos sus máximos perseguidores. "Yo diría que hay algo de diferencia, pero no tanta. Al final Zverev ha ido demostrando que está cerca; tal vez un Fritz inspirado; a Djokovic siempre hay que tenerle en cuenta".

"Son tenistas que pueden poner en problemas a Sinner y Alcaraz"

Además, tipos como Zverev, Fritz o Djokovic ya han sido capaces de ponerlos en apuros en grandes escenarios. El serbio eliminó a Sinner en el Open de Australia y el alemán estuvo a nada de hacer lo mismo con Alcaraz. "Son tenistas que pueden poner en problemas a Carlos y a Jannik. Sí que es verdad que si los dos están a su máximo nivel son superiores a los demás, pero bueno, hay rivales que les pueden poner en serios aprietos", cerró.

Carlos Alcaraz afronta en los próximos meses el duro reto de igualar su hazaña del año pasado, donde fue capaz de encadenar finales en todos los torneos de hierba y tierra batida en los que participó. Iniciará su andadura en el Masters 1000 de Montecarlo, en el que deberá defender el número uno del mundo ante la amenaza de Jannik Sinner.