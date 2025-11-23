Ferrer: "No es un drama"

España se quedo más cerca que nunca de conquistar la séptima Ensaladera de su historia. Pese a ello, David Ferrer aseguró que había sido “una eliminatoria muy ajustada” y que, aunque Italia jugó “muy bien en los momentos importantes”, está “muy orgulloso” porque “tenemos que estar felices” y los jugadores “tienen capacidad para estar listos para el año que viene”. Sobre la grada, afirmó que fue “muy caballerosa, lo normal”, y explicó que le dijo a Jaume que “tenía que centrarse en él mismo y nada más”, destacando que su partido fue “muy ajustado” y que “tenemos que aceptar que es deporte”.

Valoró la unión del grupo diciendo que “la atmósfera ha sido muy buena” y que “es fácil trabajar con ellos”, recalcando que “tienen que estar orgullosos” porque “no es fácil jugar por tu país en la Davis”. Destacó también que “son grandes personas, eso es lo más importante” y que trabajar con ellos “es un placer y un orgullo”, además de que “ha sido un gran año”.

Aunque perdieron la final, afirmó que “no lo veo como un drama” y que es “buenísimo que hayan estado tan cerca de ganar la séptima Davis”. Reconoció la importancia de Sinner y Alcaraz, “dos jugadores especiales que van a marcar una época”, pero subrayó que su equipo “ha demostrado que están capacitados para hacer cosas grandes” y que este año le hicieron sentir “una sensación, adrenalina, que desde que dejé de ser profesional nunca había sentido”.

MUNAR: "SIENTO MÁS DOLOR QUE OTRA COSA"

Por su parte, Munar explicó que “he jugado punto a punto” y que, aunque “me cansé un poco”, tenía “muy claro lo que quería hacer durante todo el partido”. Reconoció que su rival “ha tenido la capacidad de subir el nivel cuando lo necesitaba” y que él intentó “dar lo mejor y no fue suficiente”. Destacó que “la afición estuvo perfecta” y que “hay que felicitar a Italia, han hecho un trabajo increíble”.

Sobre la semana, afirmó que “qué bien que elegí jugar a tenis, la semana ha sido apoteósica” y que “la Davis te da cosas que otros torneos no te dan”. Dijo que Marbella “me sirvió para crecer” y llegar a esta cita “con experiencia y aportar algo más”, asegurando que “me llevo muchas cosas para trabajar” y “un carro de ilusión para la Davis del año que viene”.

En sus sensaciones finales comentó que “ahora siento más dolor que otra cosa, no por el partido, sino por la eliminatoria”, y que “me hubiera gustado ver a Marcel y Pedro”. Admitió que “ha habido subidas y bajadas”, pero también que “he conseguido sentirme entero y dar un paso al frente como jugador”. Cerró diciendo que es una sensación “agridulce”, pero que hay que ser positivos y que está “orgulloso del equipo en general”.