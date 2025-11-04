Ferrer se defiende tras prescindir de Davidovich: "Él mismo se descartó"

España anunció al quinto jugador que completará el equipo que viajará a Bolonia en la Copa Davis. El elegido fue Pablo Carreño, uno de los tenistas que ha estado en las anteriores convocatorias y eliminatorias que han llevado al combinado nacional a las 'Finales a Ocho'. La gran ausencia en el equipo es la de Alejandro Davidovich, número 14 del mundo.

La baja del malagueño ha sido la gran noticia de las últimas semanas y él mismo dio su versión hace unos días en una entrevista para 'MARCA'. "David me llamó hace una semana para comunicarme que no contaría conmigo en la primera lista. Antes de esa llamada ya le había dicho que contara conmigo. Para mí siempre será un orgullo representar a España, pero al final fue su decisión y la acepté", desveló.

David Ferrer, capitán de España, se pronunció en 'El Partidazo de COPE' sobre lo sucedido. "Cuando acaba el US Open me dice que tiene problemas y que prefiere no jugar. Eso me genera un gran problema porque Granollers termina lesionado, juega infiltrado, y con Alcaraz ya había hablado que si llegaba a la final no podría jugar. Me quedo con cuatro jugadores, sin recambios... Yo lo que intento ahora es cubrirme", dijo.

Alejandro Davidovich, jugando con España en la Davis / Kai Forsterling

El extenista se refiere a la eliminatoria que jugó España contra Dinamarca. Disputada en Marbella, se contaba con que Davidovich podría ser el gran nombre de la convocatoria, pero finalmente se bajó por no estar bien a nivel físico ni mental. En el anterior enfrentamiento, contra Suiza, el malagueño no acudió tampoco por lesión y jugó 24 horas después de la eliminatoria en el torneo de Dallas.

"Llamo a Alex y le digo que voy a convocar a esos cuatro jugadores y que me reservo un quinto para ver cómo acaba la temporada. Él me dice que no cuente con él si no forma parte de esa primera convocatoria", aseguró Ferrer, que quiso dejar claro que la decisión de hacer una lista de cuatro jugadores fue para contar sí o sí con cinco en Bolonia, sin bajas de última hora.

"En la convocatoria a Bolonia decido llamar a cuatro jugadores entre los que no está él porque tengo miedo de que vuelva a bajarse a última hora, como hizo en las anteriores. Cuando me vuelve a decir que no va a jugar por agotamiento físico y mental, ¿qué voy a hacer?". Además, reconoció que Pedro Martínez y Jaume Munar tenían que estar en la convocatoria, ya que gracias a ellos España está en Bolonia.

¿Jugará Davidovich el próximo año con España?

Ferrer también piensa a largo plazo. "Yo quiero hablar con él cuando acabe nuestra participación en Bolonia. Si él realmente quiere jugar con el equipo el próximo año y muestra compromiso, no tengo problema en convocarle. No soy rencoroso". El malagueño ha alcanzado la mejor posición en el ranking de su carrera, ocupando la decimocuarta. Está a poco más de 300 puntos del 'top ten'.

Finalmente, los cinco elegidos por David Ferrer serán Carlos Alcaraz, Marcel Granollers, Jaume Munar, Pedro Martínez y Pablo Carreño. Lo que queda claro es que no es una situación cómoda para una España que cuenta con un gran jugador como Alejandro Davidovich. El futuro dirá si el malagueño vuelve a representar al país en la Davis.