Ferrer sobre la baja de Alcaraz: "Estamos tristes"

La baja de Carlos Alcaraz ha sido un golpe duro para el equipo español. La lesión del número uno del equipo deja muy tocadas las opciones españolas en Bolonia, aunque David Ferrer, el capitán, asegura que pese a ser un jarro de agua fría confía en el equipo.

"Por supuesto que estamos tristes por la baja de Carlos, pero confío en este equipo, competiremos y tendremos nuestras oportunidades para hacer una buena semana” aseguró David Ferrer, que no escondió la decepción al enterarse de la noticia.

“Después del partido con Jannik nos reunimos. Juan Carlos vino al hotel y se fue a hacer una resonancia. Ayer por la noche hablamos con él, con el doctor Cotorro, con su equipo médico, y decidimos que era muy arriesgado jugar esta semana, corría muchísimo riesgo, que era una lesión importante para jugar” añadió el de Jávea, que pese al golpe recibido por la noticia tiene fe en el equipo.

"Si estamos en las Finals es gracias a ellos, eso lo quiero resaltar, y vamos a competir. Ayer fue un día duro, pero hoy vuelvo a ver la luz, tengo fe y confianza en que podemos hacer buenas cosas esta semana” concluyó.

CONFIANZA EN EL EQUIPO

Misma confianza se respira entre el resto de integrantes. Marcel Granollers, quien ha sido adjudiado como "líder" por David Ferrer, aseguró que "cada uno de nosotros hemos demostrado que somos buenos jugadores, que competimos en cualquier situación, es uno contra uno y todo puede pasar. Estamos preparados".

Por su parte, tanto Pedro Martínez, como Jaume Munar, como también Pablo Carreño mencionaron la dificultad añadida de competir sin su número uno, aunque sabedores que en la Copa Davis pasan siempre muchas cosas, como ya hicieran en Marbella en la eliminatoria previa ante Dinamarca.