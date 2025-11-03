El feo gesto de Medvedev antes de acabar la temporada

El final de temporada ya está aquí. Es por eso que varios tenistas apuraban sus opciones de estar en las ATP Finals de este mes de noviembre. Entre ellos, Daniil Medvedev tenía la oportunidad de llegar a Turín si lograba un gran resultado en París y sus máximos rivales no hacían una buena actuación. Una posibilidad muy rocambolesca que, como era de esperar, no se ha dado.

El gran resultado de Felix Auger-Aliassime en la capital francesa, llegando a la final contra Jannik Sinner, acabó con las opciones de Medvedev, que se había apuntado al torneo de Metz (de categoría 250) por si eran necesarios los 250 puntos que otorgaba. El objetivo era el de clasificarse 'in-extremis' para estar en el Torneo de Maestros, pero ni ganando en Metz sería posible.

Daniil Medvedev, durante el partido de cuartos de final de Shanghái ante Álex de Miñaur / ALEX PLAVEVSKI

El ruso ha acusado una muy mala temporada en gran parte del año. De hecho, se trata de uno de los peores años de toda su carrera. Incluso llegó a abandonar el 'top 15' del ranking, cayendo en la primera ronda de todos los Grand Slams, excepto en el Open de Australia (perdió en segunda). Unos resultados pésimos para un jugador que no hace tanto tiempo era un claro top 5.

Finalmente, al verse sin opciones para jugar en Turín, Medvedev se ha bajado del torneo, cuando era uno de los grandes reclamos del torneo. Una decisión que dejada tirada a la organización y sin uno de los principales cabezas de serie. Todo esto con todavía una plaza por rellenar para el torneo. Y es que Musetti todavía tiene una oportunidad de estar entre los ocho mejores del planeta.

Felix Auger-Aliassime, el favorito para estar en Turín / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Otro que ha renunciado a jugar en Metz es Felix Auger-Aliassime. El canadiense ha optado por un descanso, en caso de estar en Turín. Todo dependerá de Lorenzo Musetti. La ecuación es fácil: si el italiano gana el torneo de Atenas, estará en las ATP Finals y superara al canadiense. En caso de no hacerlo, será Felix el que obtendrá el último billete.

La posibilidad de que Musetti gane en Grecia no es baja. Y es que el italiano es el segundo cabeza de serie, solo por detrás de un Novak Djokovic que forma parte de la organización del torneo y, evidentemente, jugará. También aprovechará este escenario para coger ritmo para el Torneo de Maestros. Todo hace indicar que el serbio será la mayor piedra en el camino para 'Lolo'.