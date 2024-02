Feliciano: "A Nadal le queda mucho por sorprender"

Feliciano López fue uno de los grandes activos en la presentación de Movistar + para la nueva temporada tenística. El actual director del Masters 1000 de Madrid será el próximo protagonista de Informe + y atendió a los medios para dar repaso tanto a la actualidad del tenis como de su vida, tan solo unos días después de ser padre por segunda vez.

El ex tenista toledano auguró una temporada interesante sobre todo con la irrupción de la figura de un Jannik Sinner sobre el que aseguró que "ya está en la mesa de Alcaraz, Djokovic y Nadal con su gran irrupción este inicio de año".

Sobre el tenista balear y su posible retirada este mismo año también habló un Feliciano López, que espera aún alguna que otra sorpresa de su gran amigo. "Merece retirarse como la leyenda que es. Sería muy triste que no pudiera hacerlo de una forma competitiva" afirmó de la misma manera que no dudó en asegurar que volverá a ser competitivo. "Si el cuerpo le responde, no hay duda alguna. Visto lo visto en los últimos tiempos, Rafa sigue siendo muy superior al resto en muchos aspectos".

De la forma en que podría llegar su adiós definitivo, el toledano explicó que son cosas muy personales y difíciles de gestionar y que cada caso es muy distinto para poder sospechar cuando y donde puede llegar a ser la despedida de Nadal. "En mi caso, tuve la suerte de sentir un año antes que era el momento y pude gestionar los términos y las maneras como lo hice, pero no es algo nada fácil" explicó.

"Rafa lo primero que quiere es volver a competir y por ahora no debe tener otra prioridad que estar sano y poder competir de nuevo tanto en Indian Wells como en la gira de tierra después, donde muy probablemente va a sorprender a mucha gente" auguró Feliciano.

Arabia, un nuevo activo al caer

Otro de los temas más comentados en la velada, tal como viene siendo recurrente en los últimos meses en la actualidad del tenis, fue el más que cercano desembarco de Arabia Saudí en el calendario. "Todas las nuevas iniciativas son bienvenidas. Es cierto que la historia de Arabia Saudí es la que es, pero no somos quien para entrar a valorar eso. La historia está ahí, pero el interés es real. Se ha visto en el fútbol o en el golf y creo que hay que dar la oportunidad" explicó un Feli que también habló sobre la dureza del calendario y la posibilidad de que se eliminen ciertos torneos en un futuro próximo.

"Hay ciertos torneos que no encajan tanto como otras a día de hoy. Está claro que los cuatro Grand Slams marcan el calendario de cualquier jugador y sobre la base de eso se construye el resto, al igual que pasa a menor escala con los Masters 1000. Y hay torneos que están puestos entre giras o torneos distintos y puede que no encajen tanto y todo jugador intenta mantener una regularidad para evitar lesiones. Yo soy partidario de que el calendario tenga un sentido y no se deba viajar de una punta del mundo a la otra una semana tras otra" aseguró el toledano.