Feliciano López, sobre la posibilidad de que Nadal juegue la Davis: "Sería increíble..."

Feliciano López, director de las Finales de la Copa Davis, aseguró que "sería increíble" si en el calendario de Rafael Nadal entrara disputar la Davis, que se juega en septiembre la fase de grupos y la fase final en noviembre.

El balear no tiene calendario definido para los próximos meses y en sus planes, por ahora, solo entra jugar el torneo de Bastad, previo a los Juegos Olímpicos, y la cita de París, donde competirá en individuales y en dobles junto a Carlos Alcaraz. "Ojalá", respondió este martes Feliciano ante los medios españoles en Wimbledon.

"Rafa es una incógnita ahora mismo porque está centrado en jugar los Juegos. Creo que es una suerte que está bien físicamente, parece que está contento otra vez, entrenando sin problemas pero yo creo que es más una cosa de día a día. Yo creo que él tampoco sabe qué va a pasar dentro de tres meses", dijo.

"Él quiere darse la oportunidad de poder competir en las mejores condiciones posibles y ahora eso creo que va a pasar en París y cuando acabe París si decide darse la oportunidad de jugar un poco más hasta final de año y dentro de ese plan entrar a jugar la Copa Davis sería increíble, porque para David (Ferrer) imagínate. Como capitán, tener a Carlos y a Rafa en el equipo en tu propio país jugando, sería increíble", añadió.

La fase de grupos, en la que España jugará contra Brasil, Chile y Argentina, se disputará en Valencia del 10 al 15 de septiembre, justo después del US Open, mientras que la fase final se jugará en Málaga del 19 al 24 de noviembre, justo antes de las Finales ATP de Turín. Lo apretado del calendario puede poner en dudas la participación de Carlos Alcaraz, que está ya clasificado para Turín y que en el US Open ha sido campeón y semifinalista en los dos últimos años.

"Sin Carlitos las esperanzas bajan muchísimo"

"Ojalá. Creo que la Davis es una competición muy especial que a él le encanta, que a todos los jugadores españoles nos ha gustado siempre, y ojalá que lo podamos tener ahí. Yo creo que el España está haciendo un esfuerzo grande con ciudades como Valencia, Madrid ahora Málaga. Merece la pena que España pueda clasificar este año y podamos estar en Málaga. Y obviamente, si Carlitos está, va a ser duro porque tenemos un grupo durísimo, pero creo que sin Carlitos las esperanzas bajan muchísimo de poder clasificar y con él probablemente es otra historia".

Además, Feliciano da muchas opciones al dobles que formarán Alcaraz y Nadal en los Juegos, pese a que el murciano lleve dos años sin jugar en esta modalidad y la pareja no se haya probado nunca: "La realidad es que dos jugadores tan buenos como ellos, haciendo pareja, en mi opinión son mucho mejores jugadores, mucho mejores doblistas, jugadores más completos que la mayoría de parejas que se han formado. Y luego en los Juegos hay otra cosa y es que la mayoría de parejas, muchas no son del mismo país, entonces se dividen las parejas y se separan. Parejas habituales que juegan en el circuito se rompen porque no son del mismo país, entonces eso también ayuda a que parejas que no han jugado nunca, como en el caso de Carlos y Rafa, pero son buenísimos, han acabado consiguiendo medallas", argumentó Feliciano.