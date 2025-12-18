Feliciano López, extenista: "No sé si Alcaraz va a estar mentalmente preparado para afrontar lo que le queda de carrera sin la figura de Ferrero"

La ruptura de Carlos Alcaraz con Juaan Carlos Ferrero sorprendió a todo el mundo del tenis. Tras siete años juntos, el número 1 del ranking ATP y su entrenador anunciaron este miércoles su separación tras conseguir juntos 24 títulos, 6 de ellos de Grand Slam.

Sobre esa noticia hubo también muchas reacciones, entre muchos expertos y extenistas. Uno de ellos fue Feliciano López, que en la 'Cadena Cope' se mostró "triste y sorprendido. Creo que para Carlos (Alcaraz) es un poco pronto para dejar de trabajar con Juan Carlos (Ferrero). Ha sido la persona más importante en su carrera, junto con su padre. Y a pesar de que Alcaraz ha madurado mucho estos últimos años, creo que es demasiado pronto. No me lo esperaba. Soy consciente de las pequeñas tiranteces que haya podido haber entre ellos. La relación jugador - entrenador es muy difícil. Son muchas horas juntos, y han pasado cosas. Pero creo que ninguna de las cosas haya sido el causante de la ruptura".

Además, Feliciano afirmó contundentemente que no sabe "si Carlos va a estar mentalmente preparado para afrontar lo que le queda de carrera, al menos a corto plazo, sin la figura de Juan Carlos Ferrero. Es mi opinión. Por eso me da un poco de pena su ruptura".

"Va a ser muy difícil que Alcaraz encuentre a una persona que se adapte a su vida, su entorno, vivir en Murcia... Un entrenador que reúna todo lo que Juan Carlos tiene", añadía.

Por su parte, Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa Nadal, habló en 'Onda Cero' sobre la noticia: “Me ha sorprendido, no me lo esperaba después de la temporada tan buena que ha tenido con dos Grand Slam y como número 1. Las relaciones en el mundo del tenis son difíciles porque el que paga, que es el jugador, normalmente paga para escuchar lo que quiere oír”.

“La decisión entiendo que es de Carlos porque Ferrero ha manifestado que quiere seguir, entonces imagino que la decisión no es tenística. Creo que a nivel tenístico, Carlos tiene que estar muy contento con el trabajo que ha hecho Ferrero. Me hubiera gustado que hubieran estado juntos toda la carrera porque creo que a los dos les ha ido muy bien”, agregó Nadal.

Finalmente, el también exjugador y comentarista de tenis Álex Corretja dijo estar también "sorprendido" y "entristecido". "No es una buena noticia para ninguno de los dos. No creo que estuvieran tan mal para que se desencadenara todo de una forma tan precipitada”, decía en la 'Cadena SER'.

"Carlos hacía todo lo que Ferrero le pedía y, a medida que pasaban los años, ya vas imponiéndote más. Ferrero ha moldeado un diamante como Alcaraz y la disciplina le ha permitido llegar a donde está. Todo lo que le ha enseñado lo llevará a cabo junto a Samuel López, con quien estará el próximo año. Ambos han sacado un rendimiento de 100% y, honestamente, aunque hubiese diferencias, tengo la sensación de que no tenía que haber acabado", afirmaba. "Quizás unas pequeñas diferencias de atrás son las que han desarrollado esta separación. La decisión es algo sobre lo que sólo Juanki y Carlos deben responder, es algo muy personal de los dos. Hasta que no lo expliquen, tendremos que estar al margen. Es un tema muy privado”.