Feliciano López, director de la Final a 8 de la Copa Davis, abre la puerta a cambios

Feliciano López, director de la Final a 8 de la Copa Davis, dejó la puerta abierta a cambios en el formato de la competición tras las numerosas sugerencias de jugadores de celebrar el torneo cada dos años, aunque recordó que se disputa de esta manera porque se llegó a un acuerdo entre todas las partes involucradas.

"No es un debate nuevo. Se han dicho se han tantas cosas... y no tanto desde los últimos 5, sino desde que se hizo el cambio de formato. Yo desde que empecé a jugar llevo escuchando ideas, formatos para involucrar a los mejores. En mi época se decía que los buenos no jugaban", comentó este miércoles a la prensa en un encuentro con la prensa española en Bolonia.

"Se ha llegado hasta este formato hablando con las partes involucradas. Ha habido un trabajo grande entre ITF, federaciones, capitanes, jugadores... estamos en un buen momento, el haber incorporado otra eliminatoria le da a los países la oportunidad de jugar al menos dos veces y en el formato local y visitante", añadió.

"El deseo es mejorar, no necesariamente jugando cada dos años. Pero estamos abiertos a seguir escuchando para que el formato sea el mejor. Pero hemos llegado a un buen entendimiento y la Final a 8 ha funcionado muy bien en Málaga. En Italia seguro que funciona y estamos tres años aquí", insistió.

Feliciano destacó la buena relación entre las partes implicadas para la decisión del formato: "Es importante que haya una buena colaboración, como hasta ahora, entre ATP, IFT, jugadores, capitanes... para que la Davis siga ocupando el lugar que merece".

Respuesta a los jugadores

La respuesta de Feliciano López llegó después de los comentarios de varios jugadores, entre ellos Alcaraz, Sinner o Zverev; y del propio director de la ATP, el italiano Andrea Gaudenzi.

"En un mundo ideal, creo que la Copa Davis podría disputarse con formato local y visitante cada dos años. Que yo sepa, no hay ninguna Copa del Mundo en el deporte que se celebre cada año. En primer lugar, creo que sería mejor para el producto. Y también aliviaría mucha presión del calendario", dijo el mandatario.

"Creo que si el torneo se jugara cada dos o tres años, el compromiso de los jugadores sería aún mayor, porque es único, es diferente", aseguró, por su parte, el tenista murciano número 1 del mundo.