Feliciano López anuncia su retirada

El tenista toledano se despedirá durante el próximo 2023 compitiendo en las pistas más ilustres de su carrera El toledano pone fin a una carrera de más de 20 años en el circuito ATP

Feliciano López ha anunciado con un emotivo vídeo en sus redes sociales que la próxima temporada será su última como tenista profesional en el circuito ATP.

Tras más de 20 años como profesional, el tenista toledano asegura en el vídeo que pone fin "a lo que un día empezó siendo una ilusión". Feli jugará algunos de los torneos que más han marcado su carrera durante el próximo año, con el fin de poder decir adiós compitiendo en las pistas más ilustres de su vida.

"El tenis ha sido la mejor universidad posible, me llevo innumerables cosas bonitas, pero una ocupa un lugar especial. La cantidad de personas bonitas que he conocida y me han acompañado a lo largo del camino" asegura al final del vídeo el tenista.

Feliciano ya hace años que compagina su trabajo dentro y fuera de las pistas, siendo, entre otras cosas, el director del Mutua Madrid Open.