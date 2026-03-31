Feliciano López analiza el momento de Alcaraz: "Es una imagen chocante, pero viniendo de Carlos, no me preocupa"

Las imágenes de Carlos Alcaraz desbordado durante su eliminación en el Masters 1000 de Miami, con ese “no puedo más, me voy a casa” captado en pleno partido, han generado debate en el mundo del tenis. Una reacción poco habitual en el número uno del mundo que ha sido analizada por Feliciano López.

El actual director del Mutua Madrid Open reconoció su sorpresa, aunque no tanto por el gesto en sí como por el contexto en el que se produce. “Me ha sorprendido por el momento que vive”, explicó en El Partidazo de COPE, destacando que el murciano atraviesa una etapa de gran madurez competitiva. “Ha hecho una evolución brutal en el último año y medio”, añadió.

Carlos Alcaraz, durante el duelo ante Sebastian Korda / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Para López, Alcaraz ha dado un paso adelante en regularidad, dejando atrás esas derrotas inesperadas ante rivales de menor nivel que sí aparecían en etapas anteriores.

Sin embargo, el extenista también quiso poner el foco en la personalidad del español, clave para entender lo ocurrido. “Si le conoces, es un jugador tremendamente expresivo”, afirmó.

En ese sentido, recordó que no es la primera vez que el murciano muestra sus emociones en pista, ya sea en conversaciones con Juan Carlos Ferrero o en momentos de tensión en grandes escenarios. “Carlos tiene esa personalidad, para bien y para mal. No tiene miedo a mostrar lo que siente”, señaló.

Una característica que, lejos de ser un problema, considera parte de su identidad como jugador. López incluso rechazó comparaciones con perfiles más contenidos como el de Rafael Nadal, subrayando que cada uno construye su éxito desde su propia forma de ser.

Feliciano López atendió a los medios en Bolonia / EFE

“Es absurdo comparar. Carlos tiene una personalidad arrolladora, un poco disruptiva, y eso también le hace especial”, explicó.

Por todo ello, el mensaje del toledano es claro. “Entiendo que es una imagen chocante, pero viniendo de Carlos, a mí no me preocupa”, concluyó.

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Una lectura que refuerza la idea de que ese desahogo no es una señal de debilidad, sino otra cara más del carácter competitivo de un jugador que vive el tenis al límite.