Feliciano López abre las puertas de Madrid a Badosa

La situación de Paula Badosa sigue generando preocupación en el circuito, pero también confianza entre quienes mejor conocen el tenis de élite. Uno de ellos es Feliciano López, director del Mutua Madrid Open, que no ha dudado en mostrar su apoyo público a la española.

El toledano confirmó la intención del torneo de contar con Badosa en la próxima edición, incluso teniendo que recurrir a una invitación. “Es obvio. La idea es que Paula pueda jugar en Madrid. Vamos a hacer todo lo posible por ayudarla”, aseguró.

Más allá de la invitación, López analizó en profundidad el delicado momento que atraviesa la jugadora, marcado por las lesiones. “Es una pena la situación que está viviendo porque ya se está alargando un poco el tema de las lesiones. Lleva un año y medio sin poder competir de manera regular, y eso es lo que al final te da confianza en tu cuerpo”, explicó.

Feliciano López atendió a los medios en Bolonia / EFE

El extenista puso el foco en la importancia de recuperar continuidad más allá de los resultados inmediatos. “Cuando entras en una rueda de lesiones tan seguida, lo que necesitas son cinco, seis, siete meses compitiendo. Ya no ganando, sino compitiendo para que tu cuerpo vuelva a confiar”, añadió.

Pese a todo, su mensaje es claramente optimista. López está convencido de que la española volverá a su mejor nivel. “Yo creo que va a volver, sinceramente. Es joven, tiene ganas, es una jugadora con una resiliencia a tope”, afirmó.

Eso sí, matizó que el proceso está siendo más largo de lo esperado. “Es una cuestión de tiempo. Es verdad que se está alargando un poco, pero tengo mucha fe en que Paula va a volver a estar arriba”, señaló.

Incluso dejó abierta la incógnita sobre hasta dónde puede llegar en su regreso. “No sé si número dos del mundo como estuvo en su día, pero yo creo que va a volver”, concluyó.

Un respaldo importante para Badosa, que sigue trabajando para dejar atrás una etapa complicada y recuperar su sitio en la élite del tenis mundial.