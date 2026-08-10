Feliciano López (44 años), sobre el nivel de Rafa Jódar: "Juega con una madurez impropia de su edad"

Canadá está siendo otro escenario en el que Rafa Jódar está demostrando su talento. No hay mes en el que no mejore y eleve un poco más su techo. El madrileño ya está en cuartos de final del Masters 1000 de Montreal y sueña con levantar el título en su primer año como tenista profesional. A sus 19 años, está batiendo récords y colocando su nombre junto a los tenistas más grandes.

Feliciano López, director del Mutua Madrid Open, ha puesto en valor todo lo que está consiguiendo el joven talento de Leganés en unas declaraciones para 'COPE'. Jódar jugó en la Caja Mágica, acaparando todos los focos ante la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión, y Feliciano pudo verle de cerca, además de en todas las retransmisiones de las que forma parte.

Feliciano López, director del Mutua Madrid Open / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Tal y como va el año, no me sorprendería en absoluto que estuviese en Turín. He visto que se ha lesionado en Queen's, en Wimbledon ha ganado partidos pero no ha estado cómodo en su primera toma de contacto con la hierba, y acaba Wimbledon, descansa un poco, y final en Washington. Eso es lo que a mí me impresiona de un chico tan joven", inició el extenista de Toledo.

Cuando se refiere a estar en Turín, significa que Rafa Jódar tiene en su mano poder estar entre los ocho tenistas que más puntos han conseguido este año. Si lo logra, jugará las ATP Finals en su primera temporada como profesional, un hito que no ha logrado nadie en la historia de este deporte. En tan solo unos pocos meses en el circuito ha sido capaz de esto.

Feliciano destacó también que Jódar cuenta con "un entorno muy profesional y con un background de mucha competición" y que no debemos olvidar que "este chico hace un año estaba en la universidad". Rafa decidió jugar profesionalmente al tenis en el mes de enero. En abril, ya conquistó su primer título en Marrakech y en junio estaba en los cuartos de final de Roland Garros.

La madurez de Jódar

"Todo es nuevo para él, pero hace que parezca que no lo sea. Le da igual irse a Washington que irse a jugar en tierra a Europa. Juega con una madurez que es impropia de un chico que está viviendo cada semana experiencias nuevas. La realidad es que cada semana está puntuando, está llegando a las rondas finales. No se trata de lanzar las campanas al vuelo y decir que este chico tiene opciones de estar en Turín, es que es la realidad", zanjó.

Jódar se verá las caras en la madrugada de lunes a martes contra el francés Arthur Fils. En caso de conseguir el triunfo, alcanzaría por primera vez las semifinales de un Masters 1000. De momento, Ben Shelton sigue vivo en la competición, por lo que asaltar el número 10 del mundo implicaría tener que ganar el torneo. Debe ir paso a paso, aunque los suyos sean muy largos.