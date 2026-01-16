Federer vuelve a jugar a tenis... ¡y le pinta la cara a Ruud!

Roger Federer es la gran atracción de estos días previos al inicio del Open de Australia. El suizo es el maestro de ceremonias del primer Grand Slam del año y se ha puesto por completo en el papel.

Tras dar la rueda de prensa este pasado jueves, el suizo se vistió de corto en la mañana australiana de este viernes para dar buena muestra que sigue teniendo clase y tenis para estar entre los mejores en la actualidad.

En una Rod Laver Arena llena como si de la misma final se tratase, Federer se ejercitó junto a Casper Ruud, con quien deleito al público con la disputa de un 'tie break' que acabó cayendo del lado del 20 veces campeón de Grand Slam.

Contundente 7-2 con golpes marca de la casa, revés ganadores a una mano y cortados que hicieron recordar aquel mago suizo que se apoderó del tenis mundial con su maestría y su clase.

Tras su puesta en escena en la pista, el suizo será mañana el maestro de ceremonias en la presentación oficial del torneo, que dará inicio este próximo domingo con Carlos Alcaraz siendo de los primeros en entrar en acción.