Federer sobre volver a la pista con Nadal: "¿Por qué no?

Rafa Nadal y Roger Federer marcaron una época en la historia del tenis, protagonizando uno de esos duelos para la historia, a la altura de los Sampras-Agassi o los Bjorn-McEnroe. La rivalidad entre español y suizo se convirtió con el tiempo en algo parecido a una amistad que quedó reflejada en la icónica imagen de ambos emocionados, llorando, en un banquillo de la Copa Laver en la retirada de Federer.

Un par de años después, con la retirada de Nadal, se ponía fin a una época, aunque ese final podría ser tan solo un punto y seguido. En el marco de la Copa Laver, el helvético abrió la puerta a la posibilidad de una vuelta a las pistas, en una especie de torneo de veteranos, junto a Rafa.

"Sí, ¿por qué no? Me encanta Rafa. Jugué cuatro horas de tenis en San Francisco, una hora y media en Los Angeles el otro día. Estoy jugando mucho para mantenerme en forma. Sé que Rafa también está abierto a jugar al tenis", afirmó Federer en una entrevista a la 'NBC'.

"Circuito de veteranos, suena horrible (risas), pero quizás podríamos crear algo así, el 'Fedal' tour", bromeó el extenista suizo.

La Laver puede crecer

Federer se encuentra estos días en San Francisco donde se disputa la Copa Laver, el torneo que él mismo impulsó hace unos años y que enfrenta anualmente desde 2019 a un equipo de tenistas de Europa con otro del Resto del Mundo.

"Una de las razones por las que creé la Laver Cup es para celebrar a las leyendas del deporte; ya tuvimos un torneo de veteranos, llamado Champions Tour, pero estoy seguro de que hay mucho apetito para ver a las leyendas. Seguro que podemos echarle un vistazo", apuntó Federer.